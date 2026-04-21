1.428 hộ dân Khánh Vĩnh tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng chính sách

Trong thời gian qua, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Tại xã Khánh Vĩnh, Hội Nông dân xã đã phát huy tốt vai trò “cầu nối”, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Ngay từ đầu năm 2026, Hội Nông dân xã đã chủ động phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Vĩnh và chính quyền địa phương trong việc rà soát nhu cầu vay vốn, củng cố hoạt động các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên, nông dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách.

Tính đến đầu năm 2026, tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt 92,09 tỷ đồng. Đến tháng 3/2026, con số này đã tăng lên 104,81 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng lớn, đồng thời khẳng định hiệu quả trong công tác phối hợp triển khai thực hiện.

Hiện nay, toàn xã có 1.428 hộ vay vốn thông qua 17 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ hoạt động nền nếp, đúng quy chế, thực hiện tốt việc bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát và đôn đốc trả nợ, trả lãi theo quy định. Thông qua các tổ, nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là sự phối hợp đồng bộ giữa Hội Nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương. Các bên thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách diễn ra công khai, minh bạch và đúng đối tượng thụ hưởng.

Nhờ đó, người dân trên địa bàn xã được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, quy trình vay vốn rõ ràng, tạo điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Hoạt động tín dụng chính sách vì thế ngày càng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả thiết thực.

Thực tiễn cho thấy, khi có sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của tổ chức Hội, chính quyền và ngân hàng, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không chỉ dừng lại trên văn bản mà thực sự trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Khánh Vĩnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ tiết kiệm và vay vốn, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan nhằm đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng phát triển bền vững.