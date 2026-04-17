Vay tiền của cán bộ công nhân viên và người nuôi ong, Đầu tư I.P.A kinh doanh ra sao?

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 với nhiều nội dung chú ý.

Vay nợ dài hạn tăng vọt

Tại ngày 31/12/2025, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp ở mức 11.233 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả ở mức 6.331 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm.

Bảng cân đối cho thấy, 95% của nợ phải trả là vay nợ tài chính, ghi nhận ở mức 6.006,6 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm.

Trong đó, nợ ngắn hạn 346,4 tỷ đồng, tăng 209% so với đầu năm; nợ dài hạn là 5.660 tỷ đồng, tăng 54%.

Đáng chú ý, đối với khoản vay ngắn hạn, Đầu tư I.P.A trong năm 2025 phát sinh khoản vay 233,96 tỷ đồng với CTCP Chứng khoán VNDirect - công ty liên kết.

Ngoài ra, Đầu tư I.P.A có số dư với các cá nhân khác 100,5 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, đây là khoản vay cán bộ công nhân viên và người nuôi ong của CTCP Ong Trung ương (Công ty con của Tập đoàn) và các cá nhân khác của CTCP Stockbook (Công ty con của Tập đoàn). Thời hạn khoản vay đều không quá 12 tháng.

Lãi suất đối với khoản vay cán bộ công nhân viên và người nuôi ong tại Công ty Ong Trung ương là từ 0-8%, theo hình thức tín chấp để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Còn lãi suất đối với khoản vay các cá nhân tại công ty Stockbook là từ 7,58-8,1%/năm nhằm mục đích đầu tư, kinh doanh của bên vay. Khoản vay này được bảo đảm bằng các quyền tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phải thu của bên vay) và tài sản hình thành từ khoản tiền vay.

Ngoài ra, 12 tỷ đồng còn lại là vay ngân hàng.

Trích báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Đầu tư I.P.A.

Trong khi đó, các khoản vay dài han với mục đích phát hành chủ yếu nhằm cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu đang lưu hành của công ty với lãi suất 9,5%/năm.

Tính cả năm 2025, Đầu tư I.P.A chi tới gần 370 tỷ đồng tiền lãi vay, giảm nhẹ khoảng hơn 2 tỷ đồng so với năm trước.

Lãi sau thuế đạt 107% kế hoạch năm

Năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 590 tỷ đồng, tăng khoảng 30 tỷ đồng so với năm trước. Kết quả, lợi nhuận gộp ở mức 285,4 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ do biên lợi nhuận gộp giảm 2% về mức 48%.

Năm qua, doanh thu tài chính có sự sụt giảm 130 tỷ đồng, do lãi chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh giảm 83% về 15,3 tỷ đồng, lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 95% về 4,3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, lãi tiền gửi, cho vay, trái phiếu tăng 14% lên 105,9 tỷ đồng.

Bảng cân đối cũng cho biết, Đầu tư I.P.A ghi nhận lãi 350,2 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, tương ứng tăng 25% so với năm trước.

Kết quả, doanh nghiệp lãi sau thuế 500,7 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 1.180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 468 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2025, Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu nhưng đạt 107,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến hết năm 2025, Đầu tư I.P.A có 2 cổ đông lớn, trong đó: bà Lương Thu Hằng góp 112,2 tỷ đồng, tương ứng 5,25% vốn chủ sở hữu; Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H góp 1.185,7 tỷ đồng, tương ứng 55,46% vốn chủ sở hữu.