Từ "siêu dự án" 12.000 tỷ đến kế hoạch phòng thủ: Ngành chăn nuôi đang tính toán gì cho năm 2026?

Mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 đang bước vào cao điểm với một loạt doanh nghiệp dự kiến tổ chức đại hội trong tuần tới, bao gồm cả những “ông lớn” chăn nuôi đầu ngành.

Từ tài liệu họp ĐHĐCĐ có thể thấy, năm nay bức tranh doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp chăn nuôi dự kiến sẽ có sự phân rõ rệt.

Ở chiều đi lên, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã cổ phiếu BAF) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 8.431 tỷ đồng, tăng tới 70% so với năm 2025, và lợi nhuận sau thuế ở mức 793 tỷ đồng, cao gấp 8 lần so với năm trước. Kế hoạch này sẽ được công ty trình ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 23/4 tới.

Động lực tăng trưởng chính được doanh nghiệp kỳ vọng đến từ việc giá heo tăng trở lại trong bối cảnh giá heo hơi bình quân đang có xu hướng phục hồi. Đồng thời, biên lợi nhuận dự kiến được cải thiện rõ rệt nhờ việc tối ưu chi phí sản xuất, phát huy hiệu quả mô hình chăn nuôi khép kín 3F (Feed - Farm - Food) và chăn nuôi công nghệ cao, đặc biệt khi các khoản đầu tư quy mô lớn trong những năm trước bắt đầu đi vào khai thác.

Trong năm 2026, BAF Việt Nam dự kiến tiếp tục mở rộng thêm 16 trang trại mới, tập trung tại Tây Nguyên và miền Trung nhằm nâng đàn heo nái lên 145.000 con, gần gấp đôi so với năm 2025, và đưa tổng đàn heo thịt vượt 1,14 triệu con.

Công ty dự kiến khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba tại Bình Định với công suất 300.000 tấn/năm, đồng thời khởi công nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ tư và thứ năm tại Tây Ninh và Hải Phòng, triển khai tổ hợp giết mổ - chế biến thực phẩm tại Đồng Nai.

Đáng chú ý, “siêu” dự án chăn nuôi nhà cao tầng công nghệ cao tại Tây Ninh, do BAF hợp tác phát triển với đối tác chiến lược Muyuan (Trung Quốc), dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4/2026, hướng tới vận hành từ quý 3/2027. Dự án này có tổng vốn đầu tư lên tới 12.000 tỷ đồng và được doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đem lại khoảng 10.000 tỷ đồng doanh thu hàng năm khi đi vào vận hành toàn bộ.

Cũng theo các tài liệu họp, BAF Việt Nam sẽ trình cổ đông phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Tổng tỷ lệ phát hành đạt 20%. Ngoài ra, công ty sẽ trình phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP. Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo các phương án là gần 69 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên trên 3.700 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính phục vụ kế hoạch mở rộng quy mô trong giai đoạn tới.

Ngược lại, ở chiều thận trọng, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã cổ phiếu HPA) dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ diễn ra chiều ngày 21/4 tới mục tiêu doanh thu năm 2026 khoảng 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 1.005 tỷ đồng, giảm lần lượt 18% và 37% so với kết quả năm 2025.

Kế hoạch này đặt ra trên nền tăng trưởng cao của năm 2025. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước và vượt 22% kế hoạch đề ra. Trong đó, riêng mảng chăn nuôi heo đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 47% so với năm 2024.

Biên lợi nhuận của mảng này cao ngất ngưỡng, khi chỉ chiếm 41% tổng doanh thu bán hàng nhưng lại đóng góp tới 67% tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty. Tương ứng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của mảng chăn nuôi heo lên tới 83%, trong khi mảng kinh doanh cốt lõi của Hòa Phát là thép ghi nhận tỷ suất ROE của mảng đạt khoảng 23,2%.

Với kết quả trên, tại đại hội tới, công ty sẽ trình kế hoạch trả nốt cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 21% (2.100 đồng/cổ phiếu), tương ứng chi trả gần 599 tỷ đồng. Trong năm 2025, công ty đã chi gần 947 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ hơn 35.46% (3.536 đồng/cổ phiếu). Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức 30%.

Dù đặt kế hoạch kinh doanh “đi lùi” trong năm nay nhưng theo kế hoạch được công bố thời điểm IPO, Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu đến năm 2030 doanh thu sẽ vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%. Trong 5 năm tới, công ty sẽ đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng để xây dựng thêm 3 trang trại chăn nuôi heo và 1 nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba ở miền Bắc, nâng tổng công suất lên 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi/năm và 900.000 con heo thương phẩm/năm.

Tương tự, tại ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 25/4, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC) sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 29.311 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước song lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 25,9%, xuống 1.117 tỷ đồng.

Kế hoạch mang đậm màu sắc phòng thủ này đặt trong bối cảnh doanh thu quý I của công ty ước đạt 5.600 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế lại đi ngược chiều, giảm 27% so với cùng kỷ, ước đạt 370 tỷ đồng, khi giá lợn hơi hạ nhiệt từ vùng cao xuống quanh 62.000-63.000 đồng/kg vào cuối quý.

Sau quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 33% kế hoạch lợi nhuận năm – một tiến độ không thấp, nhưng cũng cho thấy dư địa tăng trưởng không còn quá rộng.

Sự sụt giảm đáng kể trong chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, bất chấp doanh thu dự kiến tăng trưởng hai chữ số cho thấy góc nhìn đầy thận trọng của ban lãnh đạo Dabaco khi mảng kinh doanh cốt lõi vẫn đang đối diện nhiều thách thức do các yếu tố vĩ mô chi phối. Xung đột địa chính trị kéo dài, rủi ro năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chi phí, cộng thêm dịch tả lợn châu Phi vẫn là những “biến số” với doanh nghiệp, trong khi thiên tai và biến động giá đầu ra từng khiến kết quả kinh doanh năm trước bị ảnh hưởng đáng kể.

Ở góc nhìn dài hạn, Dabaco vẫn giữ vị thế đáng chú ý nhờ nền tảng vận hành và hệ sinh thái chăn nuôi tương đối hoàn chỉnh. Doanh nghiệp đồng thời mở rộng tham vọng sang bất động sản, hạ tầng và logistics với loạt dự án quy mô lớn, từ khu đô thị đến tổ hợp thương mại. Tuy vậy, khả năng đóng góp của các mảng kinh doanh này vẫn là một ẩn số trong tương lai của Dabaco.

Trong bối cảnh đó, việc siết lại kỷ luật vận hành mảng chăn nuôi thông qua tối ưu công suất trang trại và nhà máy, kiểm soát chi phí đầu tư, nâng cao tiêu chuẩn an toàn sinh học, cải thiện giống và dinh dưỡng, đồng thời thúc đẩy mô hình chăn nuôi tuần hoàn, chuỗi giá trị 3F+ sẽ là giải pháp giúp Dabaco duy trì hiệu quả kinh doanh.

Trước đó, kết thúc năm 2025, Dabaco Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 24.017 tỷ đồng, hoàn thành 83,5% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.507 tỷ đồng, vượt 50% so với kế hoạch. Với kết quả này, Dabaco sẽ trình cổ đông trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%. Trong đó, cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 3% và còn lại 12% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm hơn 46,18 triệu cổ phiếu, nâng vốn lên 4.310 tỷ đồng.