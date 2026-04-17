Hành trình của hạt gạo 9.000 năm tuổi

Hành trình từ một loài cây bản địa trở thành lương thực chủ đạo của nhân loại kéo dài hàng thiên niên kỷ, bắt đầu từ Trung Quốc cổ đại – nơi con người lần đầu thuần hóa và trồng lúa.

Cây lúa hiện là nguồn lương thực nuôi sống một nửa thế giới. Ảnh NDTV

Nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại

Gạo là một trong những loại ngũ cốc lâu đời nhất, có lịch sử cách đây khoảng 9.000 năm. Ban đầu, lúa được trồng dọc lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc – một trong những cái nôi lương thực sớm nhất của nhân loại.

Các nghiên cứu uy tín nhất về nguồn gốc của gạo đưa ra các bằng chứng khảo cổ và di truyền cho thấy quá trình thuần hóa lúa bắt đầu từ khoảng 9.000 năm trước tại Trung Quốc.

Điều kiện tự nhiên ở khu vực này rất thuận lợi: đất và nguồn nước dồi dào, đặc biệt lúa có thể phát triển tốt trong môi trường bùn nước – điều mà nhiều loại cây lương thực khác không làm được. Các nền văn minh cổ đại sớm đã nhận ra giá trị của cây lúa vì nó cho sản lượng ổn định, dễ bảo quản và chế biến.

Lan rộng sang Ấn Độ và châu Á

Từ Trung Quốc, gạo dần lan sang các khu vực khác ở châu Á như Ấn Độ và Đông Nam Á thông qua các làn sóng di cư và giao thương kéo dài nhiều thế kỷ.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature cho thấy lúa có nguồn gốc từ miền nam Trung Quốc trước khi lan xuống Nam Á và Đông Nam Á.

Khi đến Ấn Độ, cây lúa nhanh chóng trở thành cây trồng chủ lực nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi, đặc biệt là chu kỳ gió mùa cung cấp lượng nước lý tưởng cho canh tác.

Trở thành lương thực toàn cầu

Khoảng thế kỷ 7, gạo bắt đầu xuất hiện trong văn hóa phương Tây thông qua các tuyến thương mại, trước tiên là ở Ba Tư rồi lan sang châu Âu.

Sau đó, trong thời kỳ khám phá địa lý và thương mại toàn cầu, gạo tiếp tục được đưa tới châu Phi và châu Mỹ. Mỗi nền văn hóa tiếp nhận và phát triển những phong cách ẩm thực riêng xoay quanh loại lương thực này.

Ngày nay, gạo là nguồn thực phẩm chính của hơn 50% dân số thế giới, đóng góp một phần lớn lượng calo trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Vì sao gạo trở nên quan trọng?

Sự phổ biến của gạo không phải ngẫu nhiên. Đây là loại cây có khả năng thích nghi cao, có thể trồng ở nhiều điều kiện khí hậu khác nhau, đặc biệt là ruộng ngập nước – nơi nhiều loại ngũ cốc khác khó phát triển.

Ngoài ra, gạo còn có giá trị dinh dưỡng, chi phí thấp và dễ chế biến. Tính linh hoạt của gạo cũng rất cao, có thể nấu thành hàng nghìn món ăn, từ cơm trắng đơn giản đến các món cầu kỳ.

Ý nghĩa văn hóa sâu sắc

Không chỉ là thực phẩm, gạo còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc ở nhiều quốc gia. Tại Ấn Độ, gạo không chỉ xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày mà còn được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo và lễ hội.

Ở Nhật Bản, gạo là biểu tượng của truyền thống và bản sắc dân tộc. Tại nhiều nơi khác trên thế giới, gạo được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và gắn kết cộng đồng.