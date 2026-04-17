Hoàng Anh Gia Lai: Mục tiêu lợi nhuận kỷ lục hơn 4.200 tỷ đồng, dồn lực cho "canh bạc" cà phê 20.000 ha

ĐHĐCĐ Hoàng Anh Gia Lai diễn ra sáng 17/4. (Ảnh: HAGL).

Ngày 17/4, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 88% so với năm 2025.

Theo ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai, ước tính khoảng 50% lợi nhuận năm nay đến từ hoàn nhập tài chính khi được xóa nợ với Công ty Mua bán nợ. Phần còn lại đến từ hoạt động kinh doanh và bán vốn công ty con.

Riêng trong quý I/2026, lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai tiết lộ lợi nhuận ước tính đạt khoảng 1.280 tỷ đồng, tương đương hơn 30% kế hoạch năm.

Trước đó, kết thúc năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.432 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.240 tỷ đồng, tương ứng tăng 29% và 113% so với năm trước. Trong đó, một phần lợi nhuận đến từ sự đóng góp của việc được miễn giảm lãi trái phiếu. Dù ghi nhận lãi sau thuế hơn 2.200 tỷ đồng và xóa lỗ lũy kế thành công, doanh nghiệp không thực hiện chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ để tái đầu tư.

Về kế hoạch đầu tư, trong năm 2026, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng. Đồng thời, công ty lên kế hoạch đầu tư 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng nguyên liệu và một nhà máy chiết xuất cà phê nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị.

Ở chiều ngược lại, công ty không mở rộng diện tích trồng chuối mà duy trì khoảng 7.000 ha hiện có, đồng thời không xây dựng thêm hệ thống chuồng trại nuôi heo mà tập trung vào tái đàn.

Về định hướng dài hạn, doanh nghiệp cho biết đang hướng tới mở rộng diện tích cà phê lên khoảng 20.000 ha trong những năm tới, qua đó gia tăng đóng góp của mảng này vào cơ cấu doanh thu.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc lấy dòng vốn ở đâu để thực hiện dự án cà phê 20.000 ha, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, dự án được thực hiện trong khoảng 3 năm, không phải làm trong một năm, với tổng nhu cầu vốn khoảng 14.000 - 15.000 tỷ đồng.

Hiện Hoàng Anh Gia Lai đã không còn nợ, vốn lưu động khoảng 4.000 - 5.000 tỷ đồng, nên công ty có thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để thực hiện dự án và đã có kế hoạch cụ thể.

Ông cho biết thêm, trong năm nay, nhu cầu đầu tư của công ty khoảng 5.000 - 5.600 tỷ đồng. Nguồn vốn thứ nhất sẽ được lấy từ lợi nhuận giữ lại. Nguồn thứ hai là IPO các công ty con và nguồn thứ ba là huy động từ công ty mẹ. Việc huy động vốn sẽ được công ty thực hiện thận trọng, không để lặp lại rủi ro thanh khoản như giai đoạn trước, song song với duy trì tỷ lệ nợ ở mức hợp lý.

Nói thêm về kế hoạch huy động vốn thông qua IPO các công ty con, lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai cho hay, việc IPO Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - đơn vị quản lý các dự án tại Lào - được xác định là nguồn vốn then chốt cho dự án cà phê, đồng thời duy trì lợi nhuận ổn định trong 3-4 năm gần đây, với mục tiêu tối thiểu 400 tỷ đồng trong năm nay.

Hiện hồ sơ IPO công ty con của Hoàng Anh Gia Lai đã cơ bản hoàn tất và có thể triển khai trong quý II nếu điều kiện thị trường thuận lợi. Sau IPO, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến bán ra 20-25% vốn nhưng vẫn giữ quyền chi phối (khoảng 75% vốn).

Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch IPO Tổng công ty cà phê (đổi tên từ Công ty Lơ Pang) vào năm 2029, sau khi hoàn tất giai đoạn đầu tư và đưa vùng trồng 20.000 ha vào khai thác, nhằm tối ưu giá trị trước khi đưa ra thị trường.

Về việc trồng dâu tằm, lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai thông tin, năm ngoái công ty mới trồng được vài ha và phải chờ lấy giống để nhân rộng tiếp. Hiện việc trồng dâu nuôi tằm đã có sản phẩm, nhưng doanh số còn khiêm tốn nên chưa công bố rộng rãi. Năm 2026 công ty có thể ghi nhận một phần doanh thu từ mảng này, nhưng chưa đáng kể.

Với mảng bất động sản, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, công ty có quỹ đất từ lâu tại Gia Lai. Hiện đang triển khai một dự án tòa nhà khoảng 22 tầng, quy mô khoảng 600 căn hộ. Quỹ đất này đã có từ khoảng 20 năm trước nhưng chưa thực hiện, gần đây mới triển khai và dự án mang tính tri ân người lao động. Đây được cũng là dự án cuối cùng trong mảng kinh doanh bất động sản của công ty.

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai còn một dự án liên quan đến khu công nghiệp, chủ yếu phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Doanh nghiệp đang triển khai các nhà máy như chiết xuất cà phê, cà phê hòa tan, phân hữu cơ và dâu tằm tơ, nên cần tập trung về một khu vực. Dự án hiện đã được địa phương thông qua chủ trương, nhưng không nhằm mục đích bán hoặc cho thuê mà để công ty sử dụng.