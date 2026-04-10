Phường Cam Linh: Tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phường Cam Linh vừa tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2026. Cuộc họp do ông Nguyễn Hữu Phúc – Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH phường chủ trì.

Trong quý I/2026, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn phường tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tổng doanh số cho vay đạt 12.168 triệu đồng, với hơn 2.054 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; doanh số thu nợ đạt 7.698 triệu đồng. Đến ngày 31/3/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 129.820 triệu đồng, tăng 4.470 triệu đồng so với đầu năm, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 3,57%.

Công tác ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả, chiếm 99,9% tổng dư nợ; hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn được duy trì ổn định, với trên 94% số tổ xếp loại tốt, 6% tổ xếp loại khá, không có tổ xếp loại trung bình và yếu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như tỷ lệ nợ quá hạn có xu hướng tăng, một số trường hợp hộ vay bỏ đi khỏi địa phương, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Phúc thống nhất với các chỉ tiêu, phương hướng và giải pháp quý II/2026; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách tín dụng, nhất là chương trình cho vay học sinh sinh viên và cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, cần tập trung quyết liệt xử lý nợ tồn đọng, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay. Phấn đấu đến ngày 30/6/2026 giảm tối thiểu 20% nợ quá hạn và nợ khoanh, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.