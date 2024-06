Tình trạng hàng loạt dự án sai phạm quy hoạch tại Hà Nội gây ra bức xúc cho người dân. Trong đó, cư dân tại 29.000 tại các dự án sai phạm vẫn bị "treo" sổ hồng. Tuy nhiên, thành phố chưa thể giải quyết do còn một số vướng mắc.

Còn 29.000 căn hộ chưa được cấp sổ hồng do dự án sai phạm quy hoạch

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Thanh Nam cho biết, đến nay Sở đã tiếp nhận và giải quyết cho toàn bộ các dự án trên địa bàn Thành phố liên quan đến cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà với tổng số 777 dự án nhà chung cư. Trong đó có 571 khu nhà ở và chung cư đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận, chủ đầu tư thực hiện đúng và 206 dự án sai phạm quy hoạch.

Trong số 206 dự án sai phạm, các vi phạm phổ biến khác như xây dựng sai so với thiết kế, tăng số tầng, chia nhỏ căn hộ, xây sai quy hoạch; chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chuyển nhượng dự án theo hình thức công ty mẹ cho công ty con.

Cụ thể, dự án New Horizon City tại 87 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) có hơn 1.000 căn bị treo sổ; dự án CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông) có gần 500 căn; chung cư 79 Thanh Đàm (quận Hoàng Mai) gần 400 căn; chung cư 16B Nguyễn Thái Học (quận Hà Đông) hơn 380 căn; VP3 Linh Đàm (quận Hoàng Mai) với 259 căn;...

UBND TP Hà Nội cho biết, việc chưa cấp “sổ hồng” nhiều dự án chung cư tại Hà Nội là vì nhiều chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở TN&MT để phục vụ công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Trước đó, tháng 11/2023, báo cáo của UBND TP Hà Nội trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa XVI đã trả lời kiến nghị của cử tri quận Thanh Xuân liên quan tới việc tháo gỡ vướng mắc để sớm cấp “sổ hồng” cho hàng loạt dự án chung cư trên địa bàn như: dự án chung cư The Legacy, Golden West, Starcity, Sông Đà - Việt Đức,…

Dự án chung cư Golden West sai phạm quy hoạch (Ảnh: TN)

Trong đó, chung cư Golden West (lô 2,5 HH đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) do Công ty cổ phần phát triển thương mại Việt Nam (Vietradico) làm chủ đầu tư đã tưng bị Thanh tra Bộ Xây dựng "bêu tên" trong danh sách các dự án sai phạm về quy hoạch. Sở TN&MT chưa cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ tại dự án này do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở TN&MT để kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Còn dự án chung cư The Legacy (106 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 làm chủ đầu tư, Sở TN&MT chưa cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ tại dự án này do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở TN&MT để kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Xin ý kiến Bộ Chính trị hướng xử lý các dự án sai phạm quy hoạch

Theo Sở TN&MT, đối với 206 dự án sai phạm Sở đã thực hiện tháo gỡ và báo cáo UBND TP. Hà Nội, cấp trước 33.000m2 với diện tích căn hộ xây đúng quy hoạch và một số nội dung khác. Tuy nhiên, các diện tích vi phạm đang xử lý, do vẫn vướng mắc về quy định, nên Sở TN&MT báo cáo Thanh tra Chính phủ, xin ý kiến Bộ Chính trị hướng xử lý, để mắc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Nhiều chuyên gia phân tích việc mua chung cư có sổ hồng hay không, phụ thuộc vào điều kiện tài chính của người mua khi mà thị trường giá nhà chung cư tăng cao, khiến nhiều người không đủ khả năng chi trả. Ưu điểm khá rõ ràng là giá cả thấp, nhưng đi kèm với đó, khi mua căn hộ chưa có sổ hồng, người mua có thể gặp rủi ro pháp lý, nếu chủ đầu tư không đủ điều kiện để cấp sổ hồng. Người mua chắc chắn sẽ khó trong chuyển nhượng, bán lại hoặc thế chấp căn hộ.

Nhiều dự án sai phạm quy hoạch nằm trên tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu (Ảnh: TN)

Thực tế, tình trạng người mua căn hộ nhiều năm nhưng không được cấp sổ hồng, do dự án xây sai quy hoạch, hay chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý rất phổ biến tại Hà Nội. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua nhà.

Do đó, khi mua chung cư, khách hàng cần nắm được những thông tin chính xác và cụ thể của căn hộ chung cư, của chủ đầu tư. Đồng thời, người mua cần kiểm tra giấy tờ pháp lý của căn hộ chung cư. Đặc biệt, trước khi ký Hợp đồng mua bán, người mua phải kiểm tra kỹ các điều khoản về thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên… để hạn chế tranh chấp hay xung đột.

Theo Luật Nhà ở 2023, tại Điều 26 quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, đã chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi người mua hoặc thuê mua, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong quá trình sở hữu nhà. Cụ thể, trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua, hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận, thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.