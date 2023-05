3 tháng đầu năm, IDI báo lãi giảm sâu 91% xuống 17,5 tỷ đồng

3 tháng đầu năm doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm cá tra của IDI đạt 809,7 tỷ đồng, giảm 7,4%; doanh thu bán bột cá, mỡ cá đạt 664,3 tỷ đồng, giảm 6,2%; hàng hóa, thức ăn chăn nuôi đạt 273,3 tỷ đồng, giảm 0,1%; cung cấp dịch vụ đạt 16,6 tỷ đồng, giảm 21%.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I (HoSE: IDI) vừa báo cáo tình hình kinh doanh quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 1.762 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Về cơ cấu, doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm cá tra đạt 809,7 tỷ đồng, giảm 7,4%; doanh thu bán bột cá, mỡ cá đạt 664,3 tỷ đồng, giảm 6,2%; hàng hóa, thức ăn chăn nuôi đạt 273,3 tỷ đồng, giảm 0,1%; cung cấp dịch vụ đạt 16,6 tỷ đồng, giảm 21%.

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp tăng 3% lên 1.567 tỷ đồng; lợi nhuận gộp của IDI đạt 144,1 tỷ đồng, giảm 52,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lơi nhuận gộp giảm mạnh từ 16,3% xuống 8,2%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm giảm 48% so với quý I/2022, đạt 27,89 tỷ đồng; chi phí tài chính lại tăng 93% lên 94 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay gần 85 tỷ đồng; thu nhập khác giảm 56,6% xuống còn 2,2 tỷ đồng.

Chốt quý, IDI báo lợi nhuận sau thuế 17,5 tỷ đồng, giảm 91,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu doanh thu của IDI

Năm 2023, IDI đặt mục tiêu đạt 8.133 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận đạt 186 tỷ đồng, giảm 66%. Với kết quả này, 3 tháng đầu năm IDI hoàn thành 9,4% kế hoạch năm về lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/3/2023, tài sản của IDI ở mức 8.200 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 425,3 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 1.106 tỷ đồng, tăng 62,5% so với ngày đầu năm 2023; phải thu khách hàng đạt 1.518 tỷ đồng, tăng 8,7%. Hàng tồn kho đạt 1.413,8 tỷ đồng, giảm 7,9%.

Nợ phải trả của IDI đạt 4.816 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 4.640 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán đạt 244,6 tỷ đồng, giảm 34%; vay ngắn hạn tăng 5,2% lên 4.083 tỷ đồng; vay dài hạn giảm 8,7% xuống 176,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của IDI đến ngày 31/3 đạt 3.373 tỷ đồng.