ABBank trình kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank; UPCoM: ABB) đã công bố các tài liệu liên quan để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, ngân hàng dự kiến triển khai tăng vốn thông qua hai hình thức bao gồm phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương tình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP).

Cụ thể, ABBank dự kiến chào bán thêm 310,5 triệu cổ phiếu,giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, thông qua phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 30% vốn điều lệ.

Cùng với đó, ngân hàng cũng dự kiến phát hành gần 52 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 5% so với vốn điều lệ hiện tại.

Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện được quy định tại quy chế ESOP do Hội đồng Quản trị ban hành.

Thời gian phát hành dự kiến và hoàn thành phát hành là trong quý I/2026.

Trích tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản của ABBank.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành theo phương án tăng mức vốn điều lệ này được bổ sung nguồn vốn cho ngân hàng sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng.

ABBank nêu rõ, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của ngành ngân hàng, việc tăng mức vốn điều lệ của ngân hàng hiện nay là cần thiết để có thêm nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ mức đủ vốn nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng cũng kỳ vọng, với triển vọng tích cực của thị trường chứng khoán từ năm 2025 – 2026, thanh khoản dồi dào và tâm lý nhà đầu tư lạc quan sẽ góp phần đảm bảo tính khả thi và thành công cho kế hoạch tăng vốn này.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn điều lệ của ABBank ở mức 10.350 tỷ đồng, xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng toàn hệ thống.

Về tình hình kinh doanh, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế cuối quý II, đạt 1.669 tỷ đồng, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 đến từ sự tăng trưởng của thu nhập lãi thuần tăng 21,1%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 202,1% so với cùng kỳ. Hiệu quả hoạt động tính đến hết quý II/2025 theo đó được cải thiện, với chỉ số CIR đạt 31,29%, ROE đạt 18,3%.

Tính đến hết ngày 30/6/2025, tổng tài sản của ABBank đạt 204.851 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và vượt 2% so với kế hoạch cả năm; huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 149.587 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm, trong khi đó dư nợ tín dụng đạt 122.364 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với đầu năm, chủ yếu ở nhóm khách hàng cá nhân.