Agribank huyện Cai Lậy trao tặng 03 nhà "Đại đoàn kết"

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phối hợp với Agribank chi nhánh huyện Cai Lậy và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 3 căn nhà "Đại đoàn kết".

Mỗi căn nhà được Agribank chi nhánh huyện Cai Lậy hỗ trợ 50 triệu đồng thông qua Quỹ "Vì người nghèo" của huyện.



Con gái bà Thương nhận biển tượng trưng trao nhà thay mẹ đang điều trị tại bệnh viện do tai nạn. Ảnh: Quốc Trí

Căn nhà thứ nhất được trao cho hộ bà Trần Thị Thương (ở xã Bình Phú). Bà Thương ngoài 60 nhưng hàng ngày vẫn phải rong ruổi với xấp vé số trên tay để kiếm sống qua ngày. Xét hoàn cảnh quá khó khăn nên chính quyền địa phương đã hỗ trợ xây cho bà căn nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí của Agribank chi nhánh huyện Cai Lậy. Niềm vui chờ ngày giao nhà chưa kịp đến thì tai họa ặp xuống trên đường mưu sinh, bà bị tai nạn giao thông chấn thương đầu, gãy 2 chân và tổn thương gan. Hôm bàn giao nhà bà đang chữa trị ở bệnh viện. Túng thiếu lại càng túng thiếu hơn.

Lễ bàn giao nhà bà Huỳnh Thị Thanh Huệ. Ảnh: Quốc Trí

Căn nhà thứ hai, được trao cho hộ bà Huỳnh Thị Thanh Huệ (46 tuổi, ở xã Phú Nhuận), sinh sống bằng nghề mò cua, bắt ốc nuôi 2 con, trong đó đứa nhỏ không được minh mẫn như người bình thường, đứa lớn thì bệnh tật triền miên. Hoàn cảnh thương tâm, chồng không chịu nỗi cảnh nghèo khó đã nhẫn tâm bỏ 3 mẹ con chị ra đi khi đứa con nhỏ còn trong bụng mẹ. Cha mẹ, anh chị em đều nghèo khó như chị, cha mẹ chỉ còn 30m2 đất cho chị cất nhà với vỏn vẹn 50 triệu đồng do Agribank chi nhánh huyện Cai Lậy hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Cai Lậy, trao quyết định bàn giao nhà cho gia đình anh Sang và phát biểu chia sẻ. Ảnh: Quốc Trí

Căn nhà của gia đình anh Đỗ Văn Sang, (46 tuổi, ở xã Hiệp Đức) được xây dựng với tổng kinh phí 68.317.000 đồng, trong đó Agribank chi nhánh huyện Cai Lậy hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Căn nhà đẹp hơn so với số tiền xây dựng là do anh em họ hàng và bà con chòm xóm cùng góp công để gia đình anh có mái nhà đẹp hơn. Anh chị có 1 con còn nhỏ, vợ chồng làm mướn, đất của vợ chồng anh do cha mẹ cho ngoài cái nền nhà 54m2 còn trồng được vài cây sầu riêng nhưng đã bị hư hại hoàn toàn trong đợt mặn năm rồi khi đang mùa cho trái. Bây giờ tất cả phải trồng lại từ đầu. Cuộc sống quá khó khăn nên không dám mơ đến căn nhà kín đáo dù ngôi nhà đã xiêu vẹo theo thời gian.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình trong buổi lễ bàn giao 3 ngôi nhà mới, Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Cai Lậy, cho biết, để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho hộ nghèo ổn định về nơi ăn, chốn ở vượt qua khó khăn về nhà ở, UBMTTQ huyện Cai Lậy đã nỗ lực vận động thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo bằng nguồn xã hội hóa, từ các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm.

Trong đó Agribank chi nhánh huyện Cai Lậy tuy mới thành lập từ 1/4/2022 nhưng đã tích cực đóng góp kịp thời kinh phí 150 triệu đồng để xây tặng 3 căn nhà đại đoàn kết và nay bàn giao đưa vào sử dụng. Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo của Agribank chi nhánh huyện Cai Lậy là một hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa và nhân văn, hoạt động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện tốt việc xã hội hóa công tác chính sách an sinh xã hội. Những gia đình được hỗ trợ kể từ hôm nay đã ổn định về nhà ở, từ đó phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình, tạo thành thế kiềng 3 chân trong công tác an sinh xã hội. Đó cũng là phương châm, mục tiêu mà địa phương đã và đang và sẽ thực hiện xuyên suốt trong các năm qua và những năm tiếp theo.

Những mái nhà kiên cố tường gạch, cột bê tông cốt thép, sườn sắt, lợp tôn, nền xi măng vững chãi trong mùa mưa đang về là cả một ước mơ của những thành viên trong mỗi gia đình và cũng là niềm vui của tập thể người lao động Agribank chi nhánh huyện Cai Lậy khi được trao đi yêu thương và sẻ chia những khó khăn với mọi người.