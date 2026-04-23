Agribank và NongHyup Bank ký kết Biên bản ghi nhớ, mở rộng hợp tác tài chính nông nghiệp và chuyển đổi số

Tham dự buổi lễ, về phía NongHyup Bank có ông Kang Tae Young - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc; ông Bae Hun Shik - Giám đốc Phòng Kinh doanh toàn cầu; ông Kang Min Wook - Trưởng phòng Kinh doanh toàn cầu; ông Lee Ho Sung - Phó Trưởng phòng Kinh doanh toàn cầu; ông Jee Sung Wook - Giám đốc Nonghyup Bank Chi nhánh Hà Nội; ông Park Tae Heon - Phó Giám đốc Nonghyup Bank Chi nhánh Hà Nội; ông Kim Hyeong Seok - Trưởng VPĐD TP. Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các Chi nhánh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Về phía Agribank có ông Phạm Toàn Vượng - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc: Đoàn Ngọc Lưu, Phùng Thị Bình, Đỗ Đức Thành, Hoàng Minh Ngọc; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Trung tâm, Đơn vị sự nghiệp tại Trụ sở chính và Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ Agribank.

Mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng nhấn mạnh, sự kiện ký kết diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới đã được kiện toàn, vận hành đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai các định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, đối ngoại tiếp tục được khẳng định là trụ cột chiến lược, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và sẽ được triển khai toàn diện ở tầm cao mới.

Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh đó, hợp tác kinh tế - tài chính - ngân hàng ngày càng khẳng định vai trò “huyết mạch” của nền kinh tế, không chỉ là kênh dẫn vốn mà còn là cầu nối thúc đẩy thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Hàn Quốc. Việc tăng cường hợp tác giữa các định chế tài chính vì thế mang ý nghĩa không chỉ về kinh tế mà còn về chính trị, đối ngoại sâu sắc.

Tổng Giám đốc Agribank nhấn mạnh, Biên bản ghi nhớ lần này không chỉ kế thừa nền tảng hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, mà còn nâng tầm quan hệ lên một giai đoạn phát triển sâu sắc, toàn diện và thực chất hơn. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số của Agribank. Đặc biệt, nội dung hợp tác đã mở rộng sang những lĩnh vực then chốt của kỷ nguyên mới.

Thứ nhất, đột phá trong lĩnh vực tài chính số, ngân hàng số, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và giải pháp, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ tài chính giữa khu vực thành thị và nông thôn, đưa các dịch vụ tài chính hiện đại đến gần hơn với người dân, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Thứ hai, thúc đẩy nông nghiệp bền vững, Agribank đánh giá cao kinh nghiệm của NongHyup Bank trong phát triển hệ sinh thái nông nghiệp sạch. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác về tài chính xanh, tín dụng nông nghiệp công nghệ cao và phát triển chuỗi giá trị nông sản, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

Thứ ba, tăng cường hợp tác khách hàng doanh nghiệp, hai bên phối hợp hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc; đồng thời nghiên cứu triển khai các hoạt động đồng tài trợ đối với các dự án quy mô lớn, trọng điểm.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục mở rộng các chương trình trao đổi cán bộ, đào tạo, chuyển giao công nghệ và mô hình quản trị ngân hàng hiện đại.

Thứ năm, mở rộng hợp tác đầu tư, Agribank sẵn sàng trao đổi thông tin với NongHyup để nghiên cứu các cơ hội hợp tác phù hợp trong quá trình cổ phần hóa, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và định hướng phát triển của hai bên.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với vị thế hàng đầu của NongHyup Bank tại Hàn Quốc và tiềm lực, vị thế, kinh nghiệm của Agribank tại Việt Nam, sự hợp tác này sẽ trở thành một hình mẫu tiêu biểu giữa hai định chế tài chính khu vực nông nghiệp, nông thôn lớn của châu Á, tạo ra những giá trị bền vững và lâu dài cho cả hai bên”, Tổng Giám đốc Agribank nhấn mạnh.

Ông Kang Tae Young - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NongHyup Bank phát biểu tại buổi lễ.

Về phía NongHyup Bank, đại diện lãnh đạo ngân hàng ông Kang Tae Young - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài với Agribank, đồng thời khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng trong chiến lược phát triển quốc tế của ngân hàng.

Ông Kang Tae Young cho biết, sau chuyến thăm và làm việc tại Agribank vào tháng 10 năm 2025, hai bên đã nhanh chóng thiết lập tổ công tác chung nhằm xây dựng cơ chế hợp tác và tích cực trao đổi các nội dung cụ thể trong lĩnh vực tài chính số và tài chính nông nghiệp.

“Chỉ trong thời gian ngắn, hai bên đã đạt được những kết quả thiết thực, và việc ký kết Biên bản ghi nhớ hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác hiệu quả đó”, ông Kang Tae Young nhấn mạnh.

Đại diện NongHyup Bank cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của Agribank trong quá trình chuẩn bị, góp phần quan trọng để hai bên đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo ông Kang Tae Young, Biên bản ghi nhớ sẽ tạo nền tảng để hai ngân hàng nâng cao năng lực triển khai các chương trình hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính số, tài chính nông nghiệp, đồng thời từng bước phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

“Hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng lại ở các sản phẩm tài chính truyền thống mà sẽ tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực hiện đại như dịch vụ ngân hàng không tiếp xúc (non-face-to-face), nền tảng số và các mô hình tài chính tiên tiến, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi ngân hàng. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ cùng ngân hàng thúc đẩy 5 vấn đề mà Agribank đề ra. Chúng tôi kỳ vọng, Biên bản ghi nhớ lần này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của hai tổ chức, mà còn góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam và Hàn Quốc”, ông Kang Tae Young khẳng định.

Kế thừa nền tảng, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng

NongHyup Bank là thành viên của Liên đoàn Quốc gia Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc (NACF) - một định chế tài chính tiêu biểu trong lĩnh vực tài chính nông nghiệp tại Hàn Quốc, với nhiều kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái tài chính phục vụ khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Trong khi đó, Agribank là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “tam nông”, đồng thời không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập sâu rộng.

Trải qua hơn 20 năm hợp tác, Agribank và NongHyup Bank đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, trao đổi nhân sự và chia sẻ kinh nghiệm quản trị. Hơn 600 lượt cán bộ đã được cử đi học tập, trao đổi, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực như quản trị rủi ro và tín dụng nông nghiệp.

Agribank và NongHyup Bank ký kết Biên bản ghi nhớ.

Chuyến công tác của đoàn Agribank tại Hàn Quốc vào tháng 8/2025 đã tạo bước chuyển rõ nét trong hợp tác nghiệp vụ giữa hai bên, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh vốn ghi dấu ấn với doanh số năm 2025 đạt 2.560 tỷ đồng, phản ánh quy mô hợp tác ngày càng mở rộng, đồng thời khẳng định mức độ tin cậy và khả năng bổ trợ thế mạnh lẫn nhau giữa hai ngân hàng.

Các hoạt động trao đổi đoàn trong giai đoạn 2025-2026 cũng góp phần giúp hai bên hiểu rõ hơn về mô hình hoạt động, năng lực và định hướng phát triển, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Đại diện lãnh đạo Agribank và NongHyup Bank chụp ảnh lưu niệm.

Đặc biệt, sự kiện ký kết Biên bản ghi nhớ lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi để các định chế tài chính hai nước tăng cường hợp tác theo hướng thực chất và hiệu quả hơn

Biên bản ghi nhớ không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được mà còn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực hiện đại như ngân hàng số, tài chính số và các mô hình tài chính tiên tiến. Với thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, hai bên hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững và ứng dụng công nghệ cao.

Tại buổi lễ, hai bên cũng trao đổi cụ thể về các nội dung hợp tác trọng tâm, thống nhất cơ chế phối hợp nhằm triển khai hiệu quả các chương trình đã đề ra. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn tăng cường vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường, đặc biệt trong việc tư vấn thủ tục, tháo gỡ khó khăn về hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, cùng chung mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững và ứng dụng công nghệ cao.