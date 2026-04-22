ĐHĐCĐ 2026: Nóng vấn đề liên quan đến "cỗ máy in tiền của Nông nghiệp Hòa Phát", tiết lộ 'bất ngờ' về giá vốn nuôi heo

CTCP Nông nghiệp Hoà Phát (HoSE: HPA) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp này tổ chức đại hội sau IPO.

Chăn nuôi heo: Bỏ ra 100 đồng, Nông nghiệp Hòa Phát lãi 83 đồng

Thông tin tại đại hội, lãnh đạo công ty cho biết, bất chấp những biến động của thị trường chung, mảng chăn nuôi heo của Nông nghiệp Hòa Phát vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và là động lực chính của toàn công ty. Trong năm 2025, mảng này đóng góp 41% vào tổng doanh thu và chiếm tới 67% lợi nhuận sau thuế của HPA.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của mảng chăn nuôi heo đạt mức 83%, lọt top cao nhất trong toàn hệ thống Tập đoàn Hòa Phát.

“Mảng chăn nuôi heo là cỗ máy in tiền cho Hòa Phát. Đó là nhận định hoàn toàn đúng”, CEO Phạm Thị Hồng Vân nói và cho biết thêm, năng suất đàn nái của công ty đạt 33-34 con cai sữa mỗi nái mỗi năm, gấp 1,5 lần mức trung bình Việt Nam nhờ sử dụng giống heo DanBred từ Đan Mạch và quy trình chăn nuôi an toàn sinh học bài bản.

Heo thương phẩm nuôi trong giai đoạn 30-110kg đạt tăng trọng 930-980g mỗi ngày. Toàn bộ chuồng trại sử dụng công nghệ kiểm soát tiểu khí hậu và hệ thống cho ăn tự động từ châu Âu, đảm bảo điều kiện nuôi ổn định và giảm tối đa rủi ro dịch bệnh.

Trong năm 2025, công ty đã xuất chuồng tổng cộng hơn 660.000 con heo, bao gồm hơn 380.000 heo thịt thương phẩm (tăng 5,9% so với năm trước) và gần 280.000 con heo giống.

Phía lãnh đạo Nông nghiệp Hòa Phát khẳng định, thịt heo của công ty được đối tác đánh giá rất cao do sử dụng 100% thức ăn nội bộ và không dùng kháng sinh kích thích sinh trưởng, tình trạng bán ế chưa từng xảy ra, toàn bộ sản lượng đều được thương lái bao tiêu hết mỗi ngày.



Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Nông nghiệp Hòa Phát.

Cũng tại đại hội, ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Nông nghiệp Hòa Phát dự báo, giá heo hơi trung bình năm 2026 có thể đạt khoảng 62.000 đồng/kg. Ông lý giải, năm ngoái, khi xây dựng kịch bản giá heo hơi năm 2026, công ty nhận định giá chỉ dao động trong khoảng 40.000 - 41.000 đồng/kg, nhưng năm nay có thể khả quan hơn, lên đến khoảng 62.000 đồng/kg.

Theo ông Thắng, tác động của giá năng lượng tăng trong thời gian vừa qua chưa phản ứng vào nền kinh tế trong quý I. Nhưng sang đến quý II và III tác động bắt đầu rõ rệt hơn và tỷ lệ lạm phát tăng lên. Do vậy quý II, III chi phí sản xuất có thể tăng lên, dẫn đến giá bán tăng theo.

“Mặc dù vậy, việc tăng giá bán sẽ còn phụ thuộc vào cung - cầu của thị trường”, ông Thắng nhận định và cho biết, chu kỳ giá heo hơi thường tăng vào quý I và quý IV và giảm vào quý II, III.

Đề cập về áp lực chi phí thức ăn chăn nuôi năm nay, ông Thắng cho biết, hoạt động nhập khẩu khẩu ngô, đậu tương năm nay không chỉ chịu sức ép tăng giá mà còn bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh từ lĩnh vực sản xuất xăng sinh học. Theo đó, khi giá xăng dầu tăng lên, nhiều nước có xu hướng nhập khẩu đậu tương và ngô để sản xuất xăng sinh học.

"Nếu tình hình như hiện nay vẫn tiếp diễn, chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể nào chuyển toàn bộ chi phí tăng thêm này vào giá bán thức ăn chăn nuôi, mà chỉ chuyển khoảng 7%, biên lợi nhuận giảm khoảng 2-3%.

Còn đối với mảng nuôi heo - "khách hàng" của mảng thức ăn chăn nuôi, khi giá thức ăn chăn nuôi tăng 7-8% sẽ ảnh hưởng 4 - 5% giá thành nuôi heo", ông Thắng nói.

Cũng chia sẻ thêm về mảng chăn nuôi heo, bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Chủ tịch HĐQT Nông nghiệp Hòa Phát cho biết, chi phí nuôi heo khoảng 42.000 đồng/kg tại thời điểm IPO, hiện đã tăng lên khoảng 45.000 đồng/kg do ảnh hưởng chi phí đầu vào. Tỷ lệ heo chết duy trì quanh mức 2%, thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành.

Chi cổ tức 36% bằng tiền, lý giải kế hoạch lợi nhuận "đi lùi"

Tại đại hội, cổ đông đồng thuận cao với tờ trình chi trả cổ tức bằng tiền tổng cộng 36% trong năm 2026. Trong đó bao gồm 21% còn lại của năm 2025 và tạm ứng 15% cổ tức của năm 2026.

Trước đó, năm 2025 doanh nghiệp đã chi trả 35,464%, tương ứng gần 947 tỷ đồng; phần còn lại 21% tương ứng khoảng 598,5 tỷ đồng.



Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, tương ứng giảm 11% và 37% so với năm trước.

Riêng quý I/2026, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế 345 tỷ đồng, hoàn thành 34,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo chia sẻ của Tổng Giám đốc, kết quả kinh doanh quý I/2026 giảm so với cùng kỳ chủ yếu đến từ hai yếu tố là giá heo và sản lượng. Theo đó, giá heo bình quân quý I/2025 ở mức khoảng 67.000-70.000 đồng, trong khi quý I chỉ còn 66.000 đồng. Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất của công ty sụt giảm vì trang trại Mỹ Đức vừa được cải tạo xong.

Bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc Nông nghiệp Hòa Phát phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Theo bà Vân, kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên cơ sở thận trọng, được xây dựng dựa trên các đánh giá thận trọng từ bối cảnh thị trường. Bà Vân cho biết căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi.

Sau các cuộc xung đột, giá dầu biến động mạnh trong tháng 3 đã khiến chi phí logistics và nhập khẩu nguyên liệu sản xuất đi lên. Bên cạnh đó, giá phân bón cũng leo thang theo giá năng lượng, làm hoạt động trồng ngô và đậu tương bị tác động mạnh, những nguyên liệu chính cho thức ăn chăn nuôi.



Bên cạnh yếu tố thị trường, theo Tổng giám đốc Nông nghiệp Hòa Phát, rủi ro dịch bệnh tiếp tục là thách thức lớn trong năm 2026 khi dịch tả lợn châu Phi (ASF) vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Đặc biệt, tại Việt Nam, bệnh này diễn biến phức tạp hơn một số quốc gia trong khu vực do xuất hiện chủng tái tổ hợp giữa tuýp 1 và tuýp 2 - loại có độc lực cao và kéo dài. Đây tiếp tục là một ẩn số đáng lo ngại với ngành.

Ngoài ra, lãnh đạo Nông nghiệp Hòa Phát cũng lưu ý ngành chăn nuôi có tính chu kỳ rõ rệt, với các giai đoạn đỉnh rơi vào các năm 2015, 2020 và 2025. Việc xây dựng kế hoạch năm 2026 đã tính đến đặc điểm này.

Dù đối mặt nhiều thách thức, bà Phạm Thị Hồng Vân cho biết, Nông nghiệp Hòa Phát vẫn có những lợi thế nhất định. Công ty đã xây dựng sẵn nền tảng chuỗi chăn nuôi khép kín theo hướng an toàn sinh học. Nhờ đó, nếu phát sinh dịch bệnh mới, tác động đến hoạt động của doanh nghiệp được dự báo không đáng kể.