An Phát Holdings (APH) bảo lãnh cho Nhựa An Phát Xanh (AAA) vay 200 tỷ đồng tại Techcombank

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa có thông báo về việc bảo lãnh cho công ty con - Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) vay 200 tỷ đồng tại Techcombank.

Cụ thể, An Phát Holdings giao ông Đỗ Huy Cường - Tổng Giám đốc đại diện công ty ký kết với Techcombank bảo lãnh cho khoản vay trị giá 200 tỷ đồng của Nhựa An Phát Xanh tại ngân hàng này.

Phê duyệt phương án bảo lãnh

Nhựa An Phát Xanh hiện là công ty con của An Phát Holdings với tỷ lệ sở hữu là 50,17% vốn điều lệ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa và cao su. Nhựa An Phát Xanh là một trong những doanh nghiệp sản xuất nhựa hàng đầu Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.964 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ tiết tiết kiệm đáng kể giá vốn hàng bán, biên lợi nhuận gộp của công ty đã cải thiện từ 6,8% lên mức 11,2%.

Kết quả, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỷ đồng, tăng tới 125% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 22%, đạt 377 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Nhựa An Phát Xanh đã thực hiện 25% kế hoạch doanh thu và 38% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, Nhựa An Phát Xanh hiện đang triển khai loạt dự án lớn trên địa phận tỉnh Hải Dương. Cuối năm 2023, công ty này bắt đầu triển khai dự án nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp mở rộng với công suất 3.200 tấn/năm, kỳ vọng sẽ đem lại 150 tỷ đồng doanh thu hàng năm khi hoạt động hết công suất. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ giữa năm 2024 và đạt công suất tối đa từ năm 2025.

Về phía An Phát Holdings, trong quý I/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.388 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự với Nhựa An Phát Xanh thì nhờ tiết kiệm đáng kể giá vốn hàng bán, biên lợi nhuận gộp của An Phát Holdings đã tăng từ 8,2% lên 12,4%.

Cuối cùng, An Phát Holdings ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2024 đạt 133 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ- Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất trong lịch sử niêm yết của Công ty.

Theo kế hoạch kinh doanh 2024, An Phát Holdings đã thực hiện 24% kế hoạch doanh thu và 42% kế hoạch lợi nhuận năm.