BAF Việt Nam lên tiếng về việc trại chăn nuôi tại Hòa Bình bị xử phạt vì xả thải ra môi trường

Sau khi BAF Việt Nam nhận phản ánh về việc trại chăn nuôi tại Hòa Bình bị xử phạt hành chính do xả nước thải vào môi trường thì công ty đã làm việc để tìm hiểu sự việc và phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hợp đồng với trang trại vi phạm.

Ngày 12/06/2023, xuất hiện thông tin liên quan đến sự việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với bà Trần Thị Thu Hương - chủ cơ sở chăn nuôi lợn tại Hòa Bình thì ngay lập tức, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) đã làm việc lại với trang trại này và dự kiến ngày 30/6 tới sẽ hoàn tất di dời toàn bộ số heo ra khỏi trang trại và chấm dứt hợp đồng với trại chăn nuôi này.

BAF cho biết Công ty luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và tuân thủ pháp luật môi trường. Vì vậy, các trại thuê luôn có những quy định, thỏa thuận cụ thể với các chủ trại về trách nhiệm tuân thủ pháp luật môi trường.

Tuy nhiên, việc trại Hòa Bình bị xử phạt do vi phạm môi trường như trên là bài học quý giá cho Công ty trong hoạt động quản trị và kiểm soát tuân thủ các cam kết về an toàn môi trường và an toàn sinh học của các đối tác, chủ trại. Các trang trại cần đáp ứng theo các quy định của pháp luật, và cả đối với các tiêu chuẩn quốc tế mà BAF đang theo đuổi.

BAF Việt Nam còn khẳng định: các hệ thống trang trại do BAF xây mới đều áp dụng các quy chuẩn chăn nuôi theo đúng quy định, nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Các trại được đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chất lượng loại A theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, kỹ thuật xử lý đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của Bộ Tài nguyên Môi trường…

Một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 30/5, BAF Việt Nam Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Phan Ngọc Ấn.

Theo tìm hiểu, kể từ khi cổ phiếu công ty niêm yết trên sàn HoSE từ nửa cuối năm 2020, ông Phan Ngọc Ấn liên tục bán ra và giảm sở hữu cổ phần tại Công ty. Tính tới cuối năm 2022, ông đã thoái ra toàn bộ và không sở hữu cổ phần nào tại BaF Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/6, giá cổ phiếu BAF tăng 1,52% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 23.350 đồng/ cổ phiếu.