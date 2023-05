BAF Việt Nam dự kiến mở loạt trang trại heo, chào bán 68,4 triệu cổ phiếu để huy động vốn

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo đó, đại hội đã thông qua tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Năm 2023, BAF lên mục tiêu mang về 7.526 tỷ đồng, tăng 62% trong đó hoạt động chăn nuôi dự kiến 2.526 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh nông sản kỳ vọng 4.000 tỷ đồng và hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt gần 1.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 301,4 tỷ đồng, tăng 4,6% so với thực hiện năm trước.



Về hoạt động chăn nuôi dự kiến heo giống bố mẹ bán ra 61.470 con, doanh thu thuần đạt 491,8 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 239,7 tỷ đồng; heo thịt bán ra với mục tiêu 247.500 con, doanh thu đạt 1.367,3 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt hơn 303 tỷ đồng; hoạt động cai sữa kỳ vọng 39.800 con, doanh thu thuần thu về 54,6 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 4,4 tỷ đồng.

Năm 2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 7.085 tỷ đồng, hoàn thành 119,08% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đạt 287 tỷ đồng, và chỉ đạt 71,39% kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2023, ngoài kênh phân phối chính tại các cửa hàng SibaFood và BAF Meat Shop, BAF sẽ tăng cường bán lẻ thịt mảnh thông qua kênh thương lái. Năm nay, BAF sẽ bán cám kèm con giống, dự kiến sản lượng cám bán ra thị trường khoảng 80.000 tấn và khoảng 61.000 heo giống.

Các dự án trang trại dự kiến đưa vào hoạt động năm 2023 gồm: Dự án Đông An Khánh (Tây Ninh) có diện tích 14,9ha và quy mô trại 5.000 heo lái, dự kiến quý I/2023 sẽ đưa vào khai thác; Dự án Nam An Khánh có quy mô 18,5ha, quy mô 5.000 heo lái, dự kiến quý II/2023 sẽ đưa vào khai thác; Dự án Trang Trại Xanh 2 có diện tích 10,6ha quy mô trại 30.000 heo dự kiến quý III/2023 đưa vào khai thác; Dự án Bắc An Khánh có diện tích 16,6ha, quy mô trại 30.000 heo thịt, đưa vào hoạt động dự kiến quý IV/2023; dự án tại Tân Châu có diện tích 2,03 ha, quy mô 5.000 heo nái; Tâm Hưng có diện tích 14,95 ha, quy mô 5.000 heo nái; Hải Đăng diện tích 50ha, quy mô 10.000 heo nái và 60.000 heo thịt.

Bên cạnh đó, sẽ có 6 dự án dự kiến được khởi công tại Tây Ninh và một số tỉnh thành khác, gồm: Tây An Khánh (Tây Ninh), Phú Yên 3, Phú Yên 2 (Phú Yên), Thiên Phủ Sơn (Bình Phước), Giai Xuân, Tân Hợp (Nghệ An).

BAF trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 17%

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của BAF cũng đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thực hiện trong năm 2023 với tỷ lệ 17%, tương ứng phát hành thêm 24.398.400 cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bên cạnh đó, Công ty thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 7.176.000 cổ phiếu, tương ứng 5% vốn điều lệ với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch sử dụng vốn nếu phát hành thành công 68,4 triệu cổ phiếu của BAF

Công ty cũng thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 47,677% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, BAF sẽ phát hành thêm 68,4 triệu cổ phiếu mới, huy động 684,26 tỷ đồng.

Số tiền thu về, BAF dự kiến sử dụng 400 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản; 119,15 tỷ đồng tăng vốn điều lệ tại các Công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh; và 165,1 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến từ quý II đến quý IV/2023.

Chân dung tân thành viên HĐQT của BAF

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT. Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT với ông Phan Ngọc Ấn bắt đầu từ 10/5/2023.

Ông Phan Ngọc Ấn sinh năm 1976 và đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT BaF Việt Nam từ tháng 3/2021 tới nay.

Trước thời điểm niêm yết, ông Phan Ngọc Ấn giữ chức Chủ tịch HĐQT BaF Việt Nam từ ngày 2/3/2021, đồng thời sở hữu lên tới 30% vốn điều lệ tại BaF Việt Nam (ngày 30/6/2021). Tuy nhiên, ngày 15/3/2022, BaF Việt Nam thực hiện miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Phan Ngọc Ấn và đồng thời bầu bổ sung ông Trương Sỹ Bá vào vị trí Chủ tịch HĐQT.

Sau khi cổ phiếu BAF niêm yết sàn HoSE, ông Phan Ngọc Ấn liên tục bán ra và giảm sở hữu và tính tới cuối năm 2022, ông Phan Ngọc Ấn đã thoái toàn bộ vốn tại BAF.

Đại hội nhất trí bầu ông Nguyễn Duy Tân là thành viên HĐQT BAF nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Tân được đề cử bởi Công ty CP Siba Holdings với số lượng cổ phiếu sở hữu tại BAF chiếm 40,48%.

Ông Nguyễn Duy Tân (SN 1975, hiện đang sống ở TP.HCM), có trình độ cử nhân kinh tế. Giai đoạn 1998 - 2005, ông Tân là cán bộ nhân viên tại ACB chi nhánh Hải Phòng và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS) HCM. Tư 2005 -2006, ông làm việc tại SeAbank. Sau đó ông Tân có 2 năm, ông Tân giữ chức Giám đốc khối tư vấn Tài chính doanh nghiệp tại Công ty CP Chứng khoán Sao Việt.

Những năm sau đó, ông Tân công tác tại các đơn vị như Công ty Chứng khoán Tràng An HCM; Giám đốc khối kinh doanh tại NGân hàng Việt Nam Tín Nghĩa (nay là SCB); làm việc tại Ngân hàng thương cổ phần Kiên Long.

Từ 2017 đến nay, ông Tân là Giám đốc kinh doanh tại BAF. Hiện ông Tân không nắm giữ cổ phiếu nào tại BAF.

Công ty thông qua thay đổi địa chỉ từ 62 đường Song hành, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM sang địa chỉ mới là tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.