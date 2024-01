Bamboo Capital muốn bán 51% vốn góp tại một công ty con

Bamboo Capital sẽ thoái 51% (tương đương 204 tỷ đồng) trên tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Helios Village cho nhà đầu tư tiềm năng.

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 11/1/2024 thông qua việc thoái 51% vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Helios Village (tương đương giá trị 204 tỷ đồng) cho nhà đầu tư tiềm năng.

Giá trị chuyển nhượng sẽ được thỏa thuận, đảm bảo lợi ích công ty. Thời gian thực hiện là trong tháng 1 này. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của Bamboo Capital tại đơn vị này sẽ còn 49% vốn điều lệ, tương đương giá trị vốn góp 196 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT Bamboo Capital cũng thông qua việc thay đổi loại hình của Helios Village từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, do kết quả của việc chuyển nhượng vốn góp nói trên.

Helios Village thành lập tháng 7/2022, có vốn điều lệ 400 tỷ đồng do BCG sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty có trụ sở đặt tại huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Dự án Helios Village có quy mô 19 ha ở TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, bao gồm 274 biệt thự và 160 nhà phố liền kề, tổng mức đầu tư của dự án là 1.450 tỷ đồng. Được biết, Helios Village đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa triển khai đầu tư xây dựng.

Trước đó trong tháng 9/2023, Bamboo Capital cũng hoàn tất việc chuyển nhượng 10% giá trị vốn góp tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 (tương đương giá trị 21,5 tỷ đồng). Bên nhận chuyển nhượng là CTCP Đầu tư Dịch vụ Helios, một doanh nghiệp cũng có mối liên hệ đến nhóm Bamboo Capital.

Sau khi chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của Bamboo Capital tại đơn vị này sẽ giảm còn 38% vốn điều lệ, tương đương giá trị vốn góp 81,7 tỷ đồng. Tại báo cáo tài chính quý III/2023 của Bamboo Capital, công ty vẫn ghi nhận Công ty B.O.T ĐT 830 là một công ty liên doanh, liên kết.

Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 là liên danh do Bamboo Capital và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương thành lập vào cuối năm 2016, để làm dự án đường tỉnh lô 830 (ĐT 830) nối liền hai huyện Bến Lức - Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án có tổng chiều dài 24 km, điểm bắt đầu là cầu An Thạnh và điểm kết thúc là ngã tư Hòa Khánh. Tổng mức đầu tư dự án là 1.079 tỷ đồng.

Đây là dự án BOT đầu tiên của tỉnh Long An, được khởi công vào tháng 11/2016 và hoàn thành trong quý I/2018. Ngày 17/6/2018, dự án đã chính thức bắt đầu thu phí, thời gian thu phí là trong 18 năm và 10 tháng.