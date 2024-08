Bảo hiểm Agribank Đà Nẵng chi trả hơn 500 triệu đồng cho một khách hàng ở Phước Sơn

Được biết, Công ty Bảo hiểm Agribank Đà Nẵng được Bảo hiểm Agribank giao quản lý Tổng đại lý Agribank Nam Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Hiện nay, Công ty Bảo hiểm Agribank đang triển khai rất nhiều sản phẩm bảo hiểm như: Bảo an tín dụng; Bảo an tài khoản; Bảo an chủ thẻ; Bảo hiểm cây trồng, vật nuôi; Xe cơ giới; Nhà tư nhân. Năm 2024, Bảo hiểm Agribank còn triển khai thêm sản phẩm Bảo hiểm học sinh, sinh viên... rất thiết thực đối với mọi đối tượng khách hàng.