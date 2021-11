“Bắt sóng đầu tư” với CityLand Park Hills: Những cơ hội cuối cùng!

Trở lại “đường đua” đón đầu sự hồi phục của thị trường, khu đô thị phức hợp CityLand Park Hills ra mắt giới hạn những sản phẩm có vị trí đắc địa cùng các chính sách “trợ lực tài chính” hấp dẫn giúp nhà đầu tư và cả người mua nhà để an cư dễ dàng sở hữu nhà liền thổ với pháp lý minh bạch.

Giải tỏa "cơn khát" đầu tư sau dịch

Dù nền kinh tế đang gặp nhiều thách thức do đại dịch, nhưng bất động sản vẫn là một kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn để giữ tiền an toàn. Song song đó, cũng từ sau các đợt dịch, ngày càng có nhiều người tìm kiếm để sở hữu một ngôi nhà có không gian riêng, thoáng đãng, an ninh, nhiều tiện ích trong những khu đô thị cao cấp.

Trong 2 năm gần đây nguồn cung bất động sản nói chung và nhà liền thổ khu vực trung tâm thành phố nói riêng có xu hướng giảm mạnh. Bên cạnh vấn đề về pháp lý và chính sách, thời gian giãn cách kéo dài cũng gây cản trở cho việc bổ sung nguồn cung cho thị trường. Do đó, dòng sản phẩm nhà phố thương mại hoặc nhà phố trong khu dân cư hiện hữu với hạ tầng và các tiện ích đã được hoàn thiện để ở hoặc cho thuê kinh doanh đang được "săn đón" ngày càng nhiều hơn.

Nhà phố thương mại đa chức năng được giới đầu tư săn đón hậu Covid-19 bởi tính khan hiếm, khả năng sinh lời cao, dễ dàng cho thuê...

Đó cũng là nguyên do giá nhà liền thổ tiếp tục neo ở mức cao, thậm chí thị trường thứ cấp ghi nhận, 6 tháng đầu năm giá tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3/2021, giá bán sơ cấp trung bình của nhà liền thổ ở thị trường TP.HCM và các tỉnh lân cận đạt 2.913 USD/m2 đất, tăng 15,7% theo năm và tăng nhẹ 2,2% theo quý.

Sau thời gian bị hạn chế do dịch bệnh, các nhà đầu tư đã có thể quay trở lại với niềm tin bất động sản sẽ có sự hồi phục và tiếp tục tăng trưởng, trong đó, phân khúc nhà liền thổ xây dựng hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao để kinh doanh hoặc cho thuê sẽ "thừa thắng xông lên" trở thành hấp lực khó cưỡng.

Bắt sóng đầu tư, đón đầu hồi phục với CityLand Park Hills

Phân khúc nhà liền thổ ở trung tâm thành phố dù liên tục thiết lập mặt bằng giá mới nhưng vẫn là lựa chọn của nhà đầu tư thực sự am hiểu thị trường. Đặc biệt, bất động sản nằm trong các khu đô thị tích hợp với hạ tầng, tiện ích nội khu hoàn chỉnh, pháp lý minh bạch như CityLand Park Hills lại càng chiếm ưu thế.

Góp phần đáp ứng nhu cầu đầu tư và mua để ở sau dịch bệnh cũng như giúp thị trường dần "ấm" lên ngay từ quý 4/2021, chủ đầu tư CityLand đã chọn lọc và giới thiệu giới hạn những sản phẩm nhà phố thương mại, biệt thự… có vị trí đắc địa tại khu đô thị CityLand Park Hills với cơ sở hạ tầng và nhiều tiện ích đã hoàn thiện. Đây được xem là những cơ hội cuối cùng để các khách hàng mua để ở có thể chọn cho mình những bất động sản phù hợp cho cả nhu cầu đầu tư sinh lời hoặc nhu cầu an cư.

Những sản phẩm cuối cùng tại khu đô thị CityLand Park Hills đã hoàn thiện, pháp lý hoàn chỉnh, sẵn sàng bàn giao

Theo đó, các sản phẩm được giới thiệu đợt này hầu hết đều tọa lạc tại các mặt tiền đường lớn 20 - 30m hoặc đối diện những tiện ích có một không hai của khu đô thị như: Đối diện trung tâm thể thao chuẩn quốc gia, đối diện trường liên cấp quốc tế, đối diện trung tâm hội nghị thương mại 13.000m2, liền kề quảng trường nhạc nước 15,000m2, khu siêu thị hơn 20,000m2 và chuỗi cửa hàng thương mại, dịch vụ, ẩm thực sầm uất…

Không chỉ đưa đến nguồn cung sản phẩm chất lượng: trong khu dân cư hoàn thiện và văn minh; "đảm bảo" 100% pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài; Sẵn sàng bàn giao ngay... chủ đầu tư CityLand còn triển khai chương trình ưu đãi với tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng.

Cụ thể, chủ đầu tư đang triển khai tặng gói hoàn thiện nội thất cơ bản lên đến 800 triệu đồng/căn giúp người mua chủ động trong việc khai thác cho thuê hoặc an cư mà không phải bỏ thêm chi phí đầu tư cùng nhiều ưu đãi khác.