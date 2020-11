Bầu cử Mỹ: tin tốt lành thổi bùng hy vọng Trump tái đắc cử

Kết quả cuộc thăm dò mới nhất được thực hiện bởi Des Moines Register/Selzer and Co. cho thấy đương kim Tổng thống Donald Trump có vẻ đang ở vị thế tốt hơn trong cuộc bầu cử Mỹ 3/11 sắp tới.

Một cuộc thăm dò do Des Moines Register/Selzer and Co. thực hiện ngay trước ngày bầu cử Mỹ 3/11 mở ra tin tức tốt lành cho Tổng thống Trump

Cụ thể, cuộc thăm dò do Des Moines Register/Selzer and Co. thực hiện tại bang chiến trường Iowa ngay trước thềm bầu cử Mỹ cho thấy Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden tới 7% tỷ lệ ủng hộ. Trong đó, 48% cử tri tham gia khảo sát cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Trump và chỉ 41% nói sẽ bỏ phiếu cho ông Biden.

Đây được xem là tín hiệu sáng cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump khi mà hầu hết các cuộc thăm dò cử tri cho đến nay đều cho thấy lợi thế nghiêng về ông Biden. Mới đây nhất, cuộc thăm dò cuối cùng trước thềm bầu cử Mỹ của NBC News / Wall Street Journal cũng chỉ ra rằng ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang bỏ xa Tổng thống Trump tới 10% tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc.

Trong bối cảnh đó, kết quả cuộc thăm dò của Des Moines Register/Selzer and Co. là một ngoại lệ. Nếu kết quả này phản ánh chính xác tình hình thực tế, đồng nghĩa với việc ông Trump đang ở một vị trí khá tốt trong cuộc đua vào Nhà Trắng và cơ hội tái đắc cử của ngài đương kim Tổng thống sẽ lớn hơn nhiều so với dự đoán.

Theo tờ CNN, gần như không có con đường nào để ông Biden giành được 270 phiếu đại cử tri nếu bỏ qua bang Iowa. Hơn thế, ông Biden cần làm tốt hơn những gì bà Clinton đã làm 4 năm về trước. Nếu không, các nghị sĩ Dân chủ hoàn toàn có quyền lo lắng rằng ông sẽ không làm tốt hơn ở những bang chiến địa còn lại.

Nhìn chung, ông Trump đang đứng trước khả năng lớn giành chiến thắng cách biệt ở bang Iowa. Và nếu điều này xảy ra, nó sẽ báo hiệu những rắc rối cho ông Biden tại nhiều bang chiến trường khác như Michigan và Wisconsin.

Sở dĩ kết quả thăm dò của Des Moines Register/Selzer and Co. khiến Đảng Dân chủ e ngại là do những tiền lệ dự báo đúng đắn trong quá khứ. Tại cuộc bầu cử Mỹ 4 năm về trước, cuộc thăm dò cuối cùng của Selzer cho thấy ông Trump thắng 7% trước bà Clinton ở bang Iowa. Kết quả chung cuộc, ông Trump giành chiến thắng cách biệt tới 9%. Cũng giống như thời điểm đó, trong cuộc thăm dò lần này, Selzer chỉ ra lợi thế nghiêng về Trump dù đa số cuộc thăm dò khác đều cho thấy điều ngược lại.

Trường hợp năm 2016 không phải lần duy nhất dự báo trái chiều của Selzer trở thành hiện thực. Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại bang Iowa năm 2008 là một minh chứng khác. Nhưng nhìn chung, những dự báo của Selzer không phải lúc nào cũng đúng. Nhất là năm nay, khi các cuộc thăm dò khác cho thấy cách biệt mà ông Joe Biden tạo được với đương kim Tổng thống Donald Trump lớn hơn nhiều mức 5-6% mà bà Clinton dẫn trước ông Trump hồi năm 2016.