Becamex IJC: Lãi 142 tỷ đồng, doanh thu từ bất động sản chiếm gần 60%

Trong quý II, Becamex IJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 705,9 tỷ đồng, trong đó, mảng bất động sản đạt 414,2 tỷ đồng, chiếm 58,6% tổng doanh thu IJC.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HOSE: IJC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2023 với kết quả đáng chú ý. Doanh thu thuần trong kỳ đạt 705,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn tăng 16% lên 498 tỷ đồng. Kết quả, lãi gộp của công ty giảm hơn 26% xuống còn 207,8 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, trong kỳ mảng bất động sản đạt 414,2 tỷ đồng, chiếm 58,6% tổng doanh thu IJC; doanh thu cung cấp dịch vụ khác chiếm 11% với 77,1 tỷ đồng, bán vé cầu đường chiếm 10,63% với 72,6 tỷ đồng, hoạt động xây dựng đạt 128,8 tỷ đồng tương đương 18,72%...

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 176% lên 1,3 tỷ đồng; Chi phí tài chính giảm gần 46% xuống còn 12,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 13% xuống 8,5 tỷ đồng; Chi phí quản lý giảm nhẹ xuống 16 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, Becamex IJC báo lãi hơn 142 tỷ đồng, giảm 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình về kết quả này, IJC cho biết tổng doanh thu của các hoạt động tương đương với tổng doanh thu quý II/2022, tổng chi phí tăng 16% (trong đó giá vốn hàng bán tăng 21%, một số khoản chi phí giảm so với cùng kỳ) so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận sau thuế sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

BCTC quý II/2023 của IJC

Lũy kế nửa năm 2023, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 1.042,5 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 249,6 tỷ đồng, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 1.634 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 500 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, Becamex IJC hoàn thành gần 50% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Becamex IJC giảm 3,2% so với đầu năm xuống 6.312,3 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn ở mức 3.952 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền 121,5 tỷ đồng, giảm 46% so với đầu năm; đầu tư tài chính ngắn hạn 8,8 tỷ đồng, giảm 25,5%; khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 9% lên 602,7 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đạt 3.091,4 tỷ đồng, giảm 13,4%, chủ yếu là chi phí dở dang của các công trình xây dựng nhà phố, khu thương mại, nhà biệt thự, nhà chung cư....

Công ty cũng ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Khu dân cư ấp 5C Lai Uyên là 358,6 tỷ đồng, biến động nhẹ so với đầu năm. Công ty cho biết, dự án này đang tạm dừng vì Tập đoàn chờ thời điểm thích hợp để triển khai.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của IJC giảm 3% so với thời điểm cuối năm 2022 về còn 2.625 tỷ đồng với phần lớn là 2.214,6 tỷ đồng nợ ngắn hạn, bao gồm vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 688,5 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn 471,06 tỷ đồng…

IJC có gần 96,4 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả. Bên cạnh đó có 247,7 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 31/12/2020, đáo hạn ngày 31/12/20224, lãi suất cố định 10,3%/năm. Tài sản đảm bảo là dự án trên Khu dân cư 5B huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Cuối tháng 5 vừa qua, HĐQT Becamex IJC đã thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023. IJC sẽ chào bán gần 126 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng sở hữu 100 cổ phiếu được mua 50 cổ phiếu mới. Giá chào bán 10.000 đồng/cp. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.