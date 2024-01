Biến động nhân sự cấp cao tại Petrosetco (PET)

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET) vừa thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Trịnh Thanh Cần vào ngày 11/1.

Ông Trịnh Thanh Cần xin từ nhiệm do phát sinh công việc cá nhân. Được biết, ông Cần được bổ nhiệm vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 28/6/2022.

Tương tự, cũng trong ngày 11/1, Công ty Petrosetco nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng ban Kiểm toán nội bộ của ông Nguyễn Đăng Khoa với lý do cá nhân. Ông Khoa nhận vai trò này từ 12/12/2022 đến nay.

Trong quý III/2023, PET ghi nhận doanh thu đạt 4.254,27 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 51,01 tỷ đồng, giảm 30,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,9%, về còn 4,6%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 13.026,17 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 94,8 tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Petrosetco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 18.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 240 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Petrosetco hoàn thành 39,5% so với kế hoạch năm và rất xa kế hoạch lãi 240 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Petrosetco giảm 2,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 263,4 tỷ đồng, về 8.776,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.508,1 tỷ đồng, chiếm 40% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.053,8 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.652,2 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản…

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho giảm 31,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 766,4 tỷ đồng, về 1.652,2 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 20,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 587,6 tỷ đồng, lên 3.508,1 tỷ đồng…