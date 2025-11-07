Biến động tiền tệ: Doanh số chạm 4 triệu tỷ đồng, lãi suất qua đêm VND 'rơi' 1%

Theo cập nhật của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, ngày 27/10, tỷ giá mua – bán USD/VND niêm yết ở mức 26.111/26.351 VND/USD, giảm 1 VND/USD so với cuối tuần liền trước (ngày 24/10).

Đến cuối tuần, ngày 31/10, tỷ giá niêm yết giảm nhẹ xuống còn 26.107/26.347 VND/USD, thấp hơn 4 VND/USD so với đầu tuần.

Mức biến động nhỏ này cho thấy nguồn cung – cầu ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng tiếp tục ổn định, phản ánh tâm lý thị trường vững vàng, không xuất hiện các yếu tố gây biến động mạnh.

Về doanh số giao dịch trong tuần, theo thống kê từ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND trong tuần đạt khoảng 3.966.349 tỷ đồng, bình quân 793.270 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 118.082 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Ở chiều ngược lại, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 638.995 tỷ đồng, bình quân 127.799 tỷ đồng/ngày, tăng nhẹ 3.987 tỷ đồng/ngày so với tuần liền trước.

Đáng chú ý, các giao dịch bằng VND tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo, khoảng 90% tổng doanh số, trong khi USD chỉ chiếm khoảng 10%. Trong đó, kỳ hạn qua đêm vẫn là loại hình giao dịch phổ biến nhất, chiếm 88% tổng doanh số VND và tương tự là 88% đối với USD. Điều này cho thấy thanh khoản ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng vẫn dồi dào, các tổ chức tín dụng chủ yếu giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tức thời.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước.

Đối với các giao dịch bằng VND: Lãi suất bình quân có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chốt như kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 1,00%/năm; 0,34%/năm và 0,13%/năm, xuống các mức 4,60%/năm; 5,22%/năm và 5,39%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD: Lãi suất bình quân có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 0,09%/năm; 0,11%/năm và 0,19%/năm, xuống các mức 4,01%/năm; 4,03%/năm và 3,99%/năm.

Kỳ hạn Qua đêm 1 tuần 2 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng VND (%/năm) 4,60 5,22 5,57 5,39 5,93 6,20 - USD (%/năm) 4,01 4,03 3,87 3,99 4,05 4,08 4,15

Tổng hợp lại, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, trong tuần cuối tháng 10, thị trường ngoại tệ và liên ngân hàng duy trì ổn định, thanh khoản hệ thống dồi dào, không có biến động lớn về tỷ giá hay lãi suất.

Xu hướng giảm nhẹ của lãi suất liên ngân hàng cho thấy sự điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước trong việc cân đối cung – cầu vốn, đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động trơn tru, đồng thời hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ và tỷ giá trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.