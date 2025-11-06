LPBank triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank; HoSE: LPB) đã công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội là ngày 25/11/2025.

Thời gian họp dự kiến là tháng 12/2025, với hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; dự kiến tổ chức tại Hà Nội. Tuy nhiên, ngân hàng chưa công bố cụ thể nội dung cuộc họp.

Về tình hình kinh doanh, LPBank công bố báo cáo tài chính quý III với lãi trước thuế đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.762 tỷ đồng, tăng 18,5%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ở mức 9.612 tỷ đồng, tăng 9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.692 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, ngân hàng đã thực hiện gần 65% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của LPBank đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 6,1% so với thời điểm đầu năm, vượt kế hoạch năm 2025 hơn 13.000 tỷ đồng (so với mục tiêu 525.890 tỷ đồng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4/2025).

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của LPB là 382.642 tỷ đồng cho vay khách hàng, tăng 17% so với đầu năm, với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,78%. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán của LPBank đạt 49.232 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm, bao gồm 25.710 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, 8.623 tỷ đồng trái phiếu tổ chức tín dụng, 14.640 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi, và 259 tỷ đồng chứng khoán nợ nước ngoài.