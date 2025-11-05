Hải Phòng miễn 15 năm tiền thuê đất cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hải Phòng miễn 15 năm tiền thuê đất cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Theo Nghị quyết này các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đáp ứng đủ tiêu chí sẽ được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời hạn 15 năm kể từ ngày quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan có thẩm quyền và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời hạn 9 năm tiếp theo.
3 tiêu chí cụ thể là: Có dự án thuê đất, thuê mặt nước được cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hải Phòng cho thuê trong thời gian nghị quyết này có hiệu lực; có mục tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ tạo ra sản phẩm, hàng hóa từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được cơ quan có thẩm quyền công nhận; có cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
HĐND thành phố Hải Phòng cũng đã ban hành nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, tiêu chí và đối tượng được hỗ trợ thuê trực tiếp tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ không thông qua đấu giá để hoạt động.
Theo nghị quyết, các cá nhân đủ điều kiện được hỗ trợ 100% kinh phí thuê tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ. Tổng kinh phí hỗ trợ không quá 50 triệu đồng đồng/cá nhân/năm. Thời gian hỗ trợ không quá 3 năm tính từ thời điểm hợp đồng thuê tài sản có hiệu lực.
Các tổ chức đủ điều kiện được hỗ trợ 80% kinh phí, tổng kinh phí hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/tổ chức/năm. Thời gian hỗ trợ không quá 5 năm.
Chính sách của thành phố Hải Phòng có mức hỗ trợ cao hơn và mở rộng đối tượng hơn so với nghị định của Chính phủ và cao hơn so với thành phố Hà Nội về tỷ lệ hỗ trợ, cao hơn thành phố Đà Nẵng cả về tỷ lệ hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ.