Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng vào cuộc tháo gỡ tiến độ giải ngân các dự án

Bộ Xây dựng vừa đề nghị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Theo Bộ Xây dựng, năm 2025 là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn này, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng cả nước đạt từ 8% trở lên trong năm 2025, Bộ Xây dựng đã nhiều lần chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án, đặc biệt là các công trình quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm và các dự án phải hoàn thành, bàn giao ngay trong năm 2025. Tính đến hết tháng 8/2025, tiến độ giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu.

Tại Đà Nẵng, một số dự án có tỷ lệ giải ngân rất thấp. Điển hình như Dự án cải tạo, nâng cấp QL14E đoạn Km 15+270 - Km 89+700, tỉnh Quảng Nam (giải ngân khoảng 36,7%); Dự án cải tạo, nâng cấp QL14B đoạn qua TP Đà Nẵng (giải ngân khoảng 40,2%).

Bộ Xây dựng chỉ ra nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm, gây chậm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo UBND thành phố, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai Công điện số 162 ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 57 ngày 5/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương tập trung thực hiện các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, kịp thời và hiệu quả nhằm đẩy mạnh tiến độ, gắn với bảo đảm chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí hay vi phạm pháp luật.

Đồng thời, huy động sự vào cuộc của chính quyền các cấp, hệ thống chính trị địa phương để giải quyết dứt điểm vướng mắc về khai thác, cung cấp vật liệu và công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, tạo điều kiện hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng đúng tiến độ.