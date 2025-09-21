Cần thống nhất phương án đầu tư cao tốc Hưng Yên - Thái Bình

Các nội dung gồm: Một là, việc điều chỉnh tiến trình đầu tư tuyến cao tốc Hưng Yên - Thái Bình đoạn từ Vành đai 4 (tỉnh Hưng Yên) đến Vành đai 5 (tỉnh Ninh Bình) với tiến trình đầu tư trước năm 2030 và thẩm quyền điều chỉnh tiến trình đầu tư đoạn tuyến này theo quy định tại Khoản 2 Mục III Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hai là, việc tạm bàn giao tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Km0+690 - Km30+950) về Bộ Xây dựng để đầu tư thành đường cao tốc.

Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Luyện)

Sau khi hoàn thành, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình để xác định đơn vị quản lý khai thác, quản lý tài sản và bàn giao tuyến đường (bao gồm cả tài sản) cho đơn vị quản lý theo quy định.

Tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dài khoảng 46,8 km qua địa phận tỉnh Hưng Yên và tỉnh Ninh Bình theo quy hoạch là tuyến đường bộ cao tốc Hưng Yên - Thái Bình (CT.16) đã được Bộ Giao thông vận tải trước đây đầu tư với quy mô đường cấp II, 4 làn xe, hoàn thành đưa vào khai thác và được Bộ Xây dựng bàn giao quản lý theo phân cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại lễ khánh thành công trình ngày 7/7/2024 "yêu cầu nâng cấp đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thành đường cao tốc vào năm 2025", Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bố trí nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 để triển khai Dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thành đường cao tốc.



Theo quy hoạch được duyệt, tuyến đường bộ cao tốc Hưng Yên - Thái Bình (CT.16) có tiến trình đầu tư sau năm 2030. Hiện nay, nhu cầu vận tải trên đoạn tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đang tăng nhanh, lưu lượng giao thông khoảng 20.000 xe/ngày đêm, trên tuyến còn nhiều giao cắt cùng mức và tổ chức giao thông theo tiêu chuẩn đường quốc lộ thông thường nên làm giảm năng lực thông hành đoạn tuyến.