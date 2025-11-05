Bộ Xây dựng đề nghị kiểm định chất lượng cầu sông Lô

Bộ Xây dựng vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ rà soát, kiểm tra chất lượng công trình cầu sông Lô, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, đồng thời chỉ đạo, yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng cầu Sông Lô và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm định chất lượng công trình.

Cơ quan chức năng kiểm tra trụ cầu sông Lô.

Cùng đó, tỉnh Phú Thọ cần thực hiện các biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng công trình, khoanh vùng khu vực nguy hiểm hoặc tiến hành sửa chữa ngay những hư hỏng trong trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn sử dụng và vận hành công trình.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cần lập và điều chỉnh phương án giao thông (nếu cần) phù hợp với thực tế để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 15/11.

Bộ Xây dựng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với Sở Xây dựng Phú Thọ trong việc tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng và khả năng chịu lực của cầu sông Lô.

Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong việc kiểm soát phương tiện lưu thông qua cầu sông Lô, tổ chức phân luồng giao thông và hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại hai đầu cầu.

Trong ngày 5/11, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 27/10/2025, qua một số nguồn tin phán ánh về tình hình cầu Sông Lô, trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có nguy cơ mất an toàn.

Cụ thể, khi phát hiện mực nước sông qua khu vực cầu sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ta một hốc lớn cao khoảng 02m, có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ. Cầu Sông Lô mới đã được đưa vào sử dụng được hơn 10 năm nhưng đã phát hiện những hư hỏng nghiêm trọng.



Trước những thông tin trên, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đưa vụ việc trên để giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

