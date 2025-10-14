Kinh doanh & Pháp luật

Lạnh người kiểu vận chuyển hàng hoá “treo hoạ” trên đầu người đi đường ở Quảng Ngãi

Công Xuân
14/10/2025 14:01 GMT +7
Những cuộn sắt tròn; ống cống to vật vã được chất chồng nhiều lớp trên thùng mà không có bất kì cột buộc, hay biện pháp bảo vệ nào nhưng vẫn được lái xe chở chạy ngang nhiên trên đường đông người qua lại …làm bất cứ ai chứng kiến cũng rùng mình khiếp sợ.

Sự cẩu thả khó tin của tài xế

Mấy ngày qua, hình ảnh về chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 76C 040.XX, chở ống cống bê tông to vật vã chất chồng nhiều lớp trên thùng, chạy hiên ngang trên Quốc lộ 1A mà không ràng buộc, hay thực hiện bất kì biện pháp bảo vệ nào, đã gây sốc dư luận.

Xe ô tô tải chở ống cống không cột buộc được người dân ghi hình lại.Ảnh nguồn NDCC

Anh H.H.N (đề nghị giấu tên), 1 trong số người đã chứng kiến và ghi lại hình ảnh chiếc xe tải này bức xúc, với cái kiểu chở quá cẩu thả nêu trên của tài xế, chỉ cần gặp vật cản, hoặc né tránh phương tiện khác mà đạp phanh gấp, thì số ống cống sẽ rơi ngay xuống đường, đè bẹp phương tiện và người điều khiển đi gần.

Các lái xe, chủ xe, chủ doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông khi vận chuyển hàng hóa; tuyệt đối không chủ quan để gây nguy hiểm cho chính mình và người tham gia giao thông. Tất cả các hành vi vi phạm về TTATGT khi phát hiện, đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi

Qua điều tra, cơ quan công an Quảng Ngãi đã xác định tài xế điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 76C - 040.XX, chở hàng theo kiểu treo hoạ trên đầu người đi đường là ông Đ.V.L (38 tuổi), ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Và gần đây vào hôm qua 13/10, trong khi tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, KKT Dung Quất (đoạn đi qua xã Vạn Tường), lực lượng CSGT Quảng Ngãi phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29H - 737.XX, kéo theo rơ moóc 29R - 052.XX, chở 13 cuộn sắt tròn xếp thành hai lớp nhưng không được chằng buộc, cố định chắc chắn.

Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh làm việc với chủ phương tiện.Ảnh: Thiên Hậu.

Qua kiểm tra giấy tờ, danh tánh của tài xế điều khiển xe được xác định là ông P.V.Đ (40 tuổi), ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hành vi vi phạm đã bị xử lý

Từ hình ảnh mà người dân ghi lại và cung cấp, phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi đã mời tài xế Đ.V.L lên làm việc.

3.143 trường hợp vi phạm giao thông ở TP.HCM đã được nhận diện từ hơn 1.200 camera và 31 thiết bị AI

Tại đây ông Đ.V.L đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, theo đó lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt tài xế Đ.V.L với số tiền 20 triệu đồng; trừ 4 điểm giấy phép lái xe và yêu cầu kí cam kết không tái phạm.

Đối với trường hợp lái xe P.V.Đ (40 tuổi), lực lượng CSGT Quảng Ngãi đã xử phạt, với mức phạt 10 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Lãnh đạo phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo các lái xe, chủ xe, chủ doanh nghiệp cần nâng cao ý thức; chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông khi vận chuyển hàng hóa.

Phương tiện chở sắt cuộn bị lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: CACC.

Tuyệt đối không chủ quan để gây nguy hiểm cho chính mình và người tham gia giao thông; góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tất cả các hành vi vi phạm về TTATGT khi phát hiện, đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật

