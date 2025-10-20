Đà Nẵng: Thu giữ hàng nghìn sản phẩm rượu, thuốc lá nhập lậu trong đợt kiểm tra đột xuất

Ngày 20/10, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2.000 sản phẩm rượu, thuốc lá và thực phẩm không rõ nguồn gốc tại 4 cửa hàng thuộc hệ thống H. Mart, qua đó xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 146 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 phối hợp với Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp tiến hành kiểm tra đồng loạt 4 cửa hàng H. Mart trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường giám sát, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tại cửa hàng H. Mart. Ảnh: LLCC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.087 sản phẩm gồm rượu, thuốc lá điếu, nước ngọt và thực phẩm bao gói sẵn do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, không dán tem nhập khẩu theo quy định. Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính hơn 211 triệu đồng.

Các đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Tổng mức phạt áp dụng đối với các cơ sở vi phạm là 146 triệu đồng. Lực lượng chức năng đồng thời tịch thu 1.537 sản phẩm thực phẩm nhập lậu và buộc tiêu hủy 550 bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc.

Loạt sản phẩm khôbg có hoá đơn, chứng từ bị thu hồi. Ảnh: LLCC

Chi cục QLTT TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cơ sở kinh doanh về tác hại của việc lưu hành hàng hóa không rõ nguồn gốc.