Các thương hiệu khách sạn Quốc tế xuất hiện, thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam "bứt tốc"

Sau 4 tháng triển khai chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine, kể từ tháng 11/2021 Việt Nam đã đón gần 9.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Con số này hiện vẫn hạn chế so với kỳ vọng do các quy định của chương trình này đối với khách quốc tế còn khá khắt khe.

Với mục tiêu hỗ trợ ngành du lịch đón 65 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu khách quốc tế trong năm 2022, các cơ quan chức năng đã đồng ý mở cửa toàn bộ các hoạt động du lịch từ ngày 15/3, đồng thời, khôi phục lại các chính sách về thị thực nhập cảnh cho khách quốc tế. Theo đó, khách quốc tế khi đến Việt Nam, nếu đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế thì có thể du lịch tự túc mà không phải đăng ký theo tour trọn gói như giai đoạn thí điểm.

Theo ông Mauro Gasparotti – Giám đốc Savills Hotels APAC: "Ngày càng nhiều quốc gia trong khu vực đang dần nối lại các hoạt động du lịch như Thái Lan, Indonesia, Campuchia. Để có thể cạnh tranh và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế, ngành du lịch Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch. Điều này cần một sự phối hợp đồng bộ từ các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương đến các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực."

"Với các tín hiệu tích cực gần đây, tôi nhận thấy nhiều chủ đầu tư cũng như đội ngũ vận hành khách sạn đang tái khởi động hoạt động kinh doanh, triển khai các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và thúc đẩy các hoạt động Marketing để đón đầu làn sóng phục hồi của thị trường quốc tế. Nhiều dự án khách sạn cũng đang tích cực đẩy nhanh công tác xây dựng, hoàn thiện và triển khai hoạt động tiền khai trương để có thể chào đón du khách trong thời gian tới. Tôi hy vọng rằng các khách sạn với hệ thống phân phối và mạng lưới truyền thông toàn cầu có thể tận dụng lợi thế để đồng hành cùng ngành du lịch Việt Nam trong việc quảng bá và thu hút khách quốc tế quay trở lại", ông Mauro nói thêm.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc, Savills Hotels APAC.

Sau hai năm ngành khách sạn chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch Covid, năm 2022 dự kiến sẽ đón nhận nhiều dự án khách sạn mang thương hiệu quốc tế đi vào hoạt động tại các thị trường du lịch quen thuộc như Regent Phú Quốc, Voco Hotel Đà Nẵng, Best Western Plus Marvella Nha Trang, Radisson Resort Phan Thiết, Mercure Đà Lạt, v/v.

Số lượng dự án khách sạn & resort mang thương hiệu tại Việt Nam đã có sự tăng trưởng ấn tượng, từ 36 dự án (8.200 phòng) vào năm 2010 lên đến 120 dự án (32.000 phòng) vào cuối tháng 1/2022. Nếu như trước đây các đơn vị điều hành quốc tế và khu vực có xu hướng chú trọng sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc thì hiện nay các điểm đến du lịch đang phát triển (Hồ Tràm, Đà Lạt, Phan Thiết, Quy Nhơn, v/v) cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo thống kê của Savills Hotels, khoảng 64 thương hiệu khách sạn khu vực và quốc tế đã hiện diện trên thị trường Việt Nam. Việc đồng hành cùng với các đơn vị điều hành quốc tế giúp các khách sạn có thể tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn, đặc biệt là thị trường khách nước ngoài. Vừa qua, công ty cổ phần Vinpearl và Tập đoàn khách sạn Meliá Hotels International cũng công bố lộ trình hợp tác chiến lược nhằm khai thác lợi thế của hai bên. Theo đó, Vinpearl sẽ hợp tác chuyển giao quyền quản lý 12 khách sạn, khu nghỉ dưỡng cho Meliá Hotels International.

Du lịch là một ngành không ngừng thay đổi để thích nghi với các xu hướng mới. Bên cạnh các thương hiệu khách sạn truyền thống chú trọng các tiêu chuẩn dịch vụ, tiện nghi cơ bản của khách lưu trú, thị trường cần nhiều thương hiệu mới nhằm đáp ứng nhóm khách du lịch với các đặc tính riêng dựa theo những thay đổi về yếu tố nhân khẩu học; sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, xu hướng của thế hệ Z chú trọng trải nghiệm, thành phần dân số già, v/v.

Bên cạnh đó không thể không nhắc đến xu hướng quan tâm sức khoẻ toàn diện (wellness). Mặc dù đã phát triển trên thế thế giới từ khá lâu, xu hướng này chỉ mới được quan tâm nhiều hơn tại thị trường Việt Nam kể từ sau đại dịch, điều này thúc đẩy thị trường cần phát triển các dòng sản phẩm với các thương hiệu phù hợp để đáp ứng nhu cầu gia tăng này.

Yếu tố bền vững cũng là một chủ đề đáng quan tâm trong phát triển du lịch với việc chú trọng sử dụng các sản phẩm và nguồn lực có sẵn tại địa phương nhằm giảm thiểu các tác động từ hoạt động kinh tế này đến môi trường. Do vậy trong thời gian tới, thị trường dự báo sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn đến các thương hiệu có thể truyền tải tốt những thông điệp này.

Hy vọng rằng sự kết hợp của các thương hiệu khách sạn cùng với các nhà phát triển dự án tại Việt Nam sẽ góp phần tạo thêm giá trị sản phẩm du lịch, từ đó gia tăng vị thế của ngành du lịch trên bản đồ du lịch quốc tế.