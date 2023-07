Cadivi (CAV) chốt ngày trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, tỷ lệ 40%

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý I/2023, Cadivi ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.000 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng trong quý cũng giảm tương đương ở mức 28% còn gần 1.789 tỷ đồng, lãi gộp đạt 217 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 70 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ 2022.

Theo giải trình, Cadivi cho biết: trong quý, do ảnh hưởng của chính sách tài chính tiền tệ nên doanh thu của công ty sụt giảm mạnh so với cùng kỳ khiến lợi nhuận sau thuế cũng giảm.

So với kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 12.079 tỷ và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 450 tỷ đồng thì Cadivi thực hiện được 16,5% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận năm.