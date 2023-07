Thuỷ điện Cần Đơn (SJD): Đặt kế hoạch lãi 116 tỷ, giảm tỷ lệ trả cổ tức 2022 xuống 14%

Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (HoSE: SJD) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023. Qua đó, SJD thông qua kế hoạch lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm gần 25% so với thực hiện 2022. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2023 là 18%.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Cần Đơn (HoSE: SJD) lên kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu bao gồm: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh dự kiến đạt 425,8 tỷ đồng (giảm 13,5% so với kết quả thực hiện được năm 2022); doanh thu dự kiến đạt 387,2 tỷ (giảm 15%); lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến đạt gần 145 tỷ và 116,2 tỷ đồng, đều giảm gần 25% so với năm trước.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, SJD thông qua phương án chi trả cổ tức năm với tỷ lệ 15% với số tiền tương ứng là gần 103,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, về việc trả cổ tức 2022, SJD thông qua tỷ lệ là 14% (tương ứng SJD dự kiến chi gần 96,6 tỷ đồng). Tỷ lệ trả cổ tức này giảm so với hồi ĐHĐCĐ 2022 thông qua với tỷ lệ dự kiến là 21%.

Bước sang năm 2023, SJD thông qua kế hoạch trả tỷ lệ cổ tức dự kiến là 18% Vốn điều lệ.

Thuỷ điện Cần Đơn (SJD) mới thực hiện 18% kế hoạch lợi nhuận sau quý đầu năm

Kết quả và kế hoạch kinh doanh các năm gần đây

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý I/2023, SJD ghi nhận doanh thu đạt 61,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21 tỷ đồng, tương ứng giảm lần lượt 16,4% và 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải lợi nhuận sụt giảm mạnh, công ty cho biết, trong quý I/2023, do điều kiện thời tiết không được thuận lợi mưa ít nên sản lượng điện thấp hơn cùng kỳ năm 2022 do đó doanh thu sản xuất điện giảm dẫn đến lợi nhuận kỳ này thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả này, SJD mới hoàn thành được 14% kế hoạch về doanh thu và 18% kế hoạch về lợi nhuận năm.

Ngoài ra, vào ngày 3/7, SJD thông báo về thay đổi nhân sự HĐQT. Ông Mai Ngọc Hoàn đã được miễn nhiệm là Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/6/2023 và ông Đỗ Đức Mạnh được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, có hiệu lực từ ngày 30/6/2023.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 4/7, giá cổ phiếu SJD tăng 0,61% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 16.400 đồng/ cổ phiếu.