'Vũ khí' tài chính mới của PVN: 5 cơ chế 'siêu đặc biệt' nào vừa được đề xuất?

Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình thực hiện dự thảo các quy định chung hướng dẫn Luật số 68/2025/QH15 có ghi nhận những đặc thù trong hoạt động dầu khí đối với PVN nên cần phải nghiên cứu các cơ chế riêng biệt để áp dụng cho PVN nhằm khắc phục bất cập phát sinh, mà những quy định áp dụng tại các Nghị định hướng dẫn chung sẽ không phù hợp với thực tiễn của PVN trong thời gian qua.

Bộ Tài chính đề xuất dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đặc thù của PVN nhằm quy định các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hoàn chỉnh cho hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường phân công, phân cấp, cắt giảm thủ tục trong hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp; tuân thủ nguyên tắc phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, thực hiện công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trong đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về cơ chế tài chính đặc thù của PVN, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất kế thừa các quy định tại Nghị định số 36/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ ban hành quy chế tài chính công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam ở một số nội dung như: Cơ chế Chuyển nợ vay khi bàn giao dự án; đại diện nước chủ nhà; tài sản dầu khí; khấu hao tài sản; đánh giá tài sản dầu khí; chế độ thu chi tài chính, doanh thu, chi phí của công ty mẹ; các khoản thu ngân sách; Quản lý nguồn thu ngoại tệ; Quỹ đặc thù Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo; cơ chế quản lý vốn tại Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" (VSP); cơ chế xử lý các vấn đề chuyển tiếp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất quy định mới là các cơ chế về: (i) Xử lý chi phí không thành công của dự án đầu tư ra nước ngoài; (ii) Quy định rõ cơ chế tài chính áp dụng cho Dự án PVN được giao nhiệm vụ thực hiện công tác vận hành thay mặt nước chủ nhà kể từ khi tiếp nhận từ nhà thầu khi hợp đồng dầu khí hết hiệu lực hoặc kết thúc sớm trước thời điểm Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực, đến khi có khung pháp lý mới cho hoạt động dầu khí được hoàn thiện; (iii) Cơ chế tài chính để xử lý các chi phí, rủi ro khi thực hiện các hoạt động dầu khí được Chính phủ giao; (iv) Cơ chế phân cấp cho Hội đồng thành viên PVN quyết định đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn Điều lệ từ nguồn vốn hợp pháp của PVN và tài sản công được cấp có thẩm quyền giao cho PVN; (v) Cơ chế phân cấp duyệt duyệt khấu hao TSCĐ.

Cơ chế tài chính đối với các dự án PVN được giao nhiệm vụ thực hiện công tác vận hành thay mặt nước chủ nhà trước ngày 01 tháng 7 năm 2023

Đối với các dự án PVN được giao nhiệm vụ thực hiện công tác vận hành thay mặt nước chủ nhà trước ngày 01 tháng 7 năm 2023 (thời điểm Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực) theo cơ chế tài chính được quy định tại Điều 37 Nghị định 45/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí sẽ được áp dụng cho giai đoạn kể từ ngày PVN tiếp nhận từ nhà thầu tại thời điểm hợp đồng dầu khí hết hiệu lực hoặc kết thúc sớm đến khi khung pháp lý mới cho hoạt động dầu khí trong diện tích hợp đồng có liên quan được hoàn thiện và có hiệu lực.

Cơ chế xử lý các chi phí, rủi ro khi thực hiện các hoạt động dầu khí

Theo dự thảo, các chi phí đầu tư thất bại tại các dự án dầu khí, chi phí của dự án dầu khí ở nước ngoài không thành công là chi phí đã thực hiện, chi phí trả cho bên thứ ba, chi phí gián tiếp và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho dự án đầu tư ra nước ngoài không thành công và các chi phí rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động dầu khí do cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ được xử lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 14 tháng 6 năm 2025.

Các chi phí nêu trên được loại trừ khi xác định đánh giá hiệu quả, bảo toàn vốn, đánh giá xếp loại doanh nghiệp, đánh giá người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại PVN.

Thời hạn phân bổ chi phí: Đối với từng trường hợp cụ thể, Hội đồng thành viên PVN quyết định việc phân bổ trong thời gian 05 năm kể từ thời điểm có quyết định kết thúc dự án và quyết toán chi phí. Hội đồng thành viên PVN chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

