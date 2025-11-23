Giá vàng hôm nay 23/11, dự báo giá vàng tuần tới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ ở quanh mức 4.064 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này. Đáng chú ý, giá vàng duy trì ổn định cả tuần trong khoảng giá từ 4.030 - 4.100 USD/ounce và tiếp tục kết thúc tuần dưới mức 4.100 USD/ounce.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau một tuần bị chi phối bởi AI và các câu chuyện về cổ phiếu, các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang trông chờ vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để có hướng đi chắc chắn, khi giá vàng tiếp tục biến động và dao động.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn Phố Wall chuyển sang xu hướng giảm giá hoặc trung lập, trong khi các nhà đầu tư Main Street vẫn duy trì xu hướng tăng giá.

Tuần này, 13 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với chỉ một số ít chuyên gia Phố Wall duy trì quan điểm lạc quan. Trong đó, chỉ có 2 chuyên gia, tương đương 15%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi, 4 chuyên gia khác, tương đương 31%, dự đoán giá sẽ giảm. Còn 7 chuyên gia còn lại, chiếm 54% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 228 phiếu bầu đã được đưa ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Main Street đã giảm bớt phần nào so với tuần trước. Cụ thể, 138 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 61%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới. Trong khi 44 nhà giao dịch khác, tương đương 19%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 46 nhà đầu tư còn lại, chiếm 20% tổng số, dự đoán giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Chỉ có số ít chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Nguồn: Kitco News

Bà Kathy Lien, Giám đốc Proptraderedge.com cho biết nhiều tin xấu đã được phản ánh vào thị trường, vì vậy bất kỳ dữ liệu nào tốt hơn kỳ vọng đều có thể gây áp lực lên vàng.

"Trong ngắn hạn, từ nay đến 3 tháng tới, vàng đang là một giao dịch quá đông đúc. Bất kỳ luồng tin tích cực nào trong tuần tới sẽ là rủi ro đối với vàng. Bà giải thích rằng bất kỳ dữ liệu nào cho thấy người tiêu dùng vẫn đang ở trạng thái tốt có thể thúc đẩy Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 12", bà Kathy Lien nhận định.

Giữ quan điểm trung lập về gia vàng, bà Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank cho rằng, thị trường được dự báo sẽ lấy tín hiệu từ Fed. Bà nhận định, chỉ một sự hồi sinh của kỳ vọng cắt giảm lãi suất mới có thể tạo động lực cho giá vàng. Nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất không gia tăng trở lại, giá vàng nhiều khả năng sẽ đi ngang.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 23/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt quay đầu tăng trở lại so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 148,9 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 147,6 – 150,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 147 - 150 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.