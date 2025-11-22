Dự án 'của hiếm' trong giải ngân năm 2025 do Sở NN&MT Quảng Ngãi làm chủ đầu tư

Vượt khó đáng ghi nhận

Sáng 22/11, theo thông tin PV Etime, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã chủ trì cuộc họp, để chỉ đạo gỡ vướng và thúc đẩy tiến độ các dự án, công trình do Sở NN&MT được giao làm chủ đầu tư.

Một góc hiện trường dự án. Ảnh: ĐX

Thông tin tại cuộc họp, Sở NN&MT cho biết năm 2025, tổng vốn đầu tư công được giao gần 137 tỷ đồng để triển khai 15 dự án thuộc các lĩnh vực nâng cấp hạ tầng nghề cá; bảo vệ và phát triển rừng; nâng cấp nước sinh hoạt; sửa chữa hồ chứa, công trình thủy lợi và các dự án thích ứng biến đổi khí hậu.

Chủ đầu tư cần rà soát, xác định rõ các điểm nghẽn cụ thể của từng dự án để chủ động phối hợp với sở, ngành và địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh bồi thường GPMB và bàn giao cho nhà thầu tăng tốc thi công, nhằm đạt kết quả giải ngân cao nhất của năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển.

Đến thời điểm này, tổng giá trị giải ngân của các nguồn vốn đã được bố trí của năm 2025 đã đạt gần 72 tỷ đồng, tương đương 52,41% kế hoạch.

Hiện nhiều dự án đã thi công xong và một số đang hoàn thiện bồi thường GPMB để tăng tốc giải ngân phần vốn còn lại trong tháng 12, như công trình sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước Sơn Tịnh và Bình Sơn; hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Lợi, dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ…

Và trong số công trình, dự án do Sở NN&MT làm chủ đầu tư có kết quả giải ngân tốt của năm 2025 là dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp (gọi tắt dự án) cảng cá Tịnh Hòa.

Dự án cảng cá Tịnh Hoà cũng là 1 trong số dự án mà những năm trước đó, từng rơi vào tình cảnh tiến độ thi công “rùa bò” do vướng đền bù GPMB.

Nhiều phần việc của dự án cảng cá Tịnh Hoà đang tăng tốc. Ảnh: CX

Tuy nhiên trong năm nay 2025, nhờ chỉ đạo tích cực từ UBND tỉnh và nỗ lực của chủ đầu tư, chỉ trong vòng hơn 5 tháng qua tiến độ thi công đã tăng vọt, dẫn đến kết quả giải ngân có bước tiến ngoạn mục, trở thành điểm sáng trong số dự án do Sở NN&MT được giao làm chủ đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ cho lãnh đạo UBND tỉnh trong 1 lần kiểm tra hiện trường dự án cảng cá Tịnh Hoà. Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Cụ thể, đến thời điểm này, phần vốn do tỉnh bố trí là 40 tỷ đồng đã giải ngân hoàn thành 100%; đối với phần Trung ương giao, nếu trừ vốn vừa mới bố trí vào cuối tháng 8 vừa qua, tỷ lệ giải ngân đã đạt ước trên 80%.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định, với tốc độ thi công hiện nay thì phần vốn còn lại đã bố trí cho dự án Cảng cá Tịnh Hoà vào từ đầu năm 2025, chậm nhất trong tháng 12 sẽ hoàn thành giải ngân 100%.

Đến thời điểm này, phần vốn bố trí cho dự án cảng cá Tịnh Hoà từ đầu năm 2025, đã giải ngân đạt ước trên 90%. Ảnh: ĐX

Đối với phần vốn mới mà Trung ương vừa bố trí (cuối tháng 8/2025) là 150 tỷ đồng, Sở NN&MT sẽ cố gắng giải ngân thêm 15 tỷ đồng.

Cần xác định cụ thể nút thắt từng dự án để tháo gỡ, tăng tốc thi công

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Sở NN&MT và đơn vị, địa phương liên quan trong triển khai thực hiện các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lại hiện rất lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển.Ảnh: ĐX

Vì vậy, Sở NN&MT cần chủ động xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết cho từng dự án, quyết tâm hoàn thành đạt kết quả cao nhất của năm 2025, đặc biệt là các dự án thuộc chương trình mục tiêu, sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Trong quá trình triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu và lưu ý chủ đầu tư phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, nhất là công tác đo đạc, xác định nguồn gốc đất…

Mặt bằng bàn giao đến đâu phải tổ chức thi công ngay đến đó; các nguồn vốn đã giao nhưng cần điều chỉnh thì phải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ NN&MT để thống nhất phương án phù hợp.

Hiện trường dự án cảng cá Tịnh Hoà. Ảnh: CX

Rà soát lại từng dự án, xác định rõ các điểm nghẽn cụ thể và chủ động phối hợp với sở, ngành và địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh bồi thường GPMB để bàn giao cho nhà thầu tăng tốc thi công, nhằm đạt kết quả giải ngân cao nhất của năm 2025.