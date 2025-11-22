Sở Xây dựng Đà Nẵng “bật đèn xanh” cho FPT Plaza 4 mở bán hơn 1.300 căn hộ

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa ban hành Văn bản số 9146/SXD-QLN gửi Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng về việc xác nhận điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại tòa FPT Plaza 4 sau khi rà soát đầy đủ hồ sơ và ý kiến của các cơ quan liên quan. Việc xác nhận này nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh bất động sản được triển khai đúng quy định pháp luật.

FPT Plaza 4 nằm trong Khu đô thị công nghệ FPT, diện tích sử dụng đất 18.905m², gồm 3 tầng hầm, 20 tầng nổi và tầng tum. Theo thiết kế, công trình có tổng cộng 1.395 căn hộ với diện tích sàn hơn 103.584m². Trên cơ sở hồ sơ và kết quả rà soát, Sở Xây dựng khẳng định toàn bộ số căn hộ của dự án đáp ứng điều kiện bán theo Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Phối cảnh dự án. Ảnh: D.A

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của toàn bộ thông tin dự án khi công bố ra thị trường; đồng thời bảo đảm các căn hộ đã đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý trước khi đưa vào giao dịch. Hoạt động ký kết hợp đồng mua bán phải tuân thủ quy định: thanh toán lần đầu không vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm đặt cọc), các đợt thanh toán tiếp theo phải theo đúng tiến độ thi công và không quá 70% trước thời điểm bàn giao nhà.

Chủ đầu tư cũng phải lập tài khoản kinh phí bảo trì nhà chung cư theo Điều 153 Luật Nhà ở 2023 và thông báo đến Sở Xây dựng để phục vụ công tác quản lý. Cơ quan quản lý nhấn mạnh chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng hoặc kinh doanh bất động sản.

Các yêu cầu trên là cơ sở để FPT Plaza 4 triển khai hoạt động mở bán theo đúng trình tự, bảo đảm quyền lợi của người mua và sự giám sát của cơ quan nhà nước trong suốt quá trình thực hiện dự án.