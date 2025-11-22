Giá vàng hôm nay 22/11, thế giới giảm

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 22/11 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.058 USD/ounce, giảm mạnh 24 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Đáng chú ý, giá vàng thế giới có thời điểm áp sát mức 4.100 USD/ounce nhưng sau đó lại quay đầu giảm. Đây cũng không phải lần đầu giá vàng không thể bứt phá mạnh mẽ qua mức này trong tuần.

Theo Kitco News, vàng tiếp tục giữ vững mức hỗ trợ vững chắc trên 4.000 USD/ounce, nhưng rủi ro giảm giá đang gia tăng vì giá dường như không thể duy trì mức tăng trên mức kháng cự ban đầu là 4.100 USD/ounce.

Trong phần lớn thời gian của năm, khi giá vàng tăng hơn 55%, kim loại quý này ít quan tâm đến lợi suất trái phiếu tăng cao và sức mạnh bền vững của đồng USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng mối tương quan này đang trở lại tâm điểm vì chưa có sự đồng thuận rõ ràng về lộ trình lãi suất trước cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 12/2025.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới là hơn 69%. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng quyết định cuối cùng có thể mang tính quyết định 50/50. Trong bối cảnh này, các nhà phân tích cảnh báo rằng dữ liệu kinh tế sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong những tuần tới.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, bà Kathy Lien, Giám đốc Proptraderedge.com cho biết, rất nhiều tin xấu đã được phản ánh vào giá nền kinh tế, vì vậy bất kỳ dữ liệu nào tốt hơn dự kiến ​​đều có thể gây áp lực lên vàng.

"Trong ngắn hạn, từ bây giờ đến 3 tháng tới, vàng là một giao dịch sôi động. Bất kỳ tin tức tích cực nào vào tuần tới cũng sẽ là một rủi ro cho vàng. Tôi sẽ đặc biệt theo dõi dữ liệu bán hàng ban đầu trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Bất kỳ dữ liệu nào cho thấy người tiêu dùng vẫn trong tình trạng tốt đều có thể thúc đẩy Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 12", bà Kathy Lien nhận định.

Tương tự, bà Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cũng giữ quan điểm trung lập về vàng vì thị trường dự kiến ​​sẽ hành động theo Fed.

"Chỉ có sự hồi sinh của kỳ vọng về lãi suất mới có thể thúc đẩy giá vàng. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc bởi, cuộc họp dự kiến ​​diễn ra vào ngày 9 - 10/12 và một hoặc hai điểm dữ liệu bổ sung vẫn có thể được công bố (hồi tố) trong thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, nếu kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất không tăng trở lại, giá vàng có thể sẽ tiếp tục trì trệ", bà Barbara Lambrecht đánh giá.

Giá vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 22/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục đồng loạt giảm mạnh so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 146,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 147 – 150 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.