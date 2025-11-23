Xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh giải ngân vốn các dự án cao tốc

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu tất cả các đơn vị thuộc Bộ và Ban quản lý dự án tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực, bám sát từng hạng mục, kiên quyết xử lý dứt điểm các vướng mắc để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 không chỉ là nhiệm vụ tài chính mà còn là yêu cầu then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo động lực tăng trưởng cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Dự án cao tốc Bắc - Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các chủ đầu tư xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, hoàn thành thủ tục thanh quyết toán, góp phần đẩy nhanh giá trị giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Các ban quản lý dự án có lượng hồ sơ tồn đọng lớn phải hoàn thành thủ tục thanh quyết toán dứt điểm trong tháng 11/2025.

Trường hợp cần thiết, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng lập tổ công tác làm việc trực tiếp, hỗ trợ các Ban giải quyết từng từng hồ sơ, tuyệt đối không để hồ sơ tháng này tồn sang tháng sau. Trường hợp bất khả kháng phải báo cáo rõ nguyên nhân.

Trong tháng 11, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc mặt bằng của các dự án như: Bắc Kạn - Chợ Mới, QL4B, QL8C Hà Tĩnh; Tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; La Sơn - Hoà Liên; nâng cấp QL12A qua Quảng Trị… để các nhà thầu sớm có mặt bằng thi công, luỹ tiến sản lượng thực hiện trên công trường, làm cơ sở đẩy nhanh kết quả giải ngân.

Đề cập đến các dự án: La Sơn - Hoà Liên, Chí Thạnh - Vân Phong, Phan Thiết - Dầu Giây… chậm giải ngân do một trong các nguyên nhân như: điều chỉnh thiết kế, đơn giá vật liệu, dự toán bổ sung, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng phối hợp với các ban quản lý dự án hoàn thành điều chỉnh thiết kế. Các Ban quản lý dự án/chủ đầu tư phải nêu rõ hạng mục điều chỉnh, thời hạn phê duyệt, giá trị ảnh hưởng đến kế hoạch vốn. Trường hợp đơn giá vật liệu chưa được tỉnh phê duyệt, đề nghị cơ quan chức năng địa phương xử lý trong tháng 11/2025.

Đối với các gói giao thông thông minh (ITS), công nghệ thông tin, thu phí tự động, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án phải hoàn thành trước 31/12/2025. Riêng các gói ITS phải hoàn thành công tác chạy thử trong năm, đáp ứng vận hành đồng bộ từ 1/1/2026. Nhà thầu công nghệ thông tin hoàn thiện sửa lỗi phần mềm trước 15/12/2025, Cục Đường bộ kiểm tra và báo cáo hàng tuần.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban quản lý dự án, Sở Xây dựng đã có cam kết về giá trị giải ngân phải triển khai ngay đồng bộ các giải pháp thực hiện.

Cùng đó, các đơn vị chưa cam kết giải ngân phải có ngay văn bản báo cáo Bộ, nêu rõ cam kết giá trị giải ngân, tỷ lệ giải ngân và các vướng mắc gặp phải. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì rà soát, báo cáo lãnh đạo Bộ phương án tổng thể điều chuyển vốn, xử lý dự án không có khả năng hoàn thành.

Đối với những dự án phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, yêu cầu báo cáo kịp thời bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng để được xem xét, xử lý ngay, tránh để tồn đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn ngành.