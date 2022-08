Cảng Đình Vũ (DVP) đặt mục tiêu lợi nhuận 70 tỷ đồng trong quý III

CTCP Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2022.

Ngày 8/8, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ (HoSE: DVP) đã đưa ra nghị quyết về việc kết quả sản xuất kinh doanh quý II cũng như 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III cũng như 6 tháng cuối năm.

Cảng Đình Vũ lên kế hoạch 6 tháng cuối năm đi ngang

Theo kế hoạch quý III/2022, Cảng Đình Vũ dự kiến đạt sản lượng 160.000 TEU; doanh thu dự kiến đạt 165 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 70 tỷ đồng. Đi cùng với nó là một số chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, bao gồm: Sản lượng dự kiến là 330.000 TEU, doanh thu 408 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 175 tỷ đồng.

Doanh thu dự kiến của 6 tháng cuối năm tăng khoảng 39% so với thực hiện được trong 6 tháng đầu năm.

Kế hoạch và thực hiện SXKD của Cảng Đình Vũ trong năm 2022

Trước đó, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này trong quý II ghi nhận sản lượng 162.876 TEU, đạt hơn 112% kế hoạch và 122% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt hơn 177 tỷ đồng, đạt hơn 131% kế hoạch và bằng 90% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 101 tỷ đồng, đạt hơn 169% kế hoạch và bằng 90% so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp này đạt sản lượng 308.645 TEU, thực hiện hơn 52% kế hoạch năm 2021. Doanh thu hơn 314 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 166 tỷ đồng; lần lượt thực hiện hơn 49% và 55% kế hoạch năm 2021.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đang kinh doanh dịch vụ khai thác Cảng Đình Vũ, là một trong những cảng nước sâu hiện đại nhất Việt Nam với sản lượng trên 600.000 TEU/năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp này thực hiện xếp dỡ giao nhận hàng hóa; kinh doanh kho hàng; thực hiện cân điện tử 100 tấn; sửa chữa, vệ sinh container và trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/8, giá cổ phiếu DVP tăng 0,38% đạt mức 52.500 đồng/cổ phiếu.