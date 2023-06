Cao su Bến Thành (BRC) chốt cổ tức 2022 bằng tiền, tỷ lệ 12%

CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC) thông báo ngày 6/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2022.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 12,5% (sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 1.250 đồng) và với hơn 12,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính BRC cần chi hơn 15 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán là 20/7/2023.



Năm 2023, BRC lên kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu đạt 329,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 19,3 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến đầu tư phát triển 11,8 tỷ đồng. Chia cổ tức năm 2023 dự kiến 10%.

Trong quý I/2023 BRC ghi nhận doanh thu 68,2 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, chủ yếu do sụt giảm doanh thu từ hoạt động bán sản phẩm cao su xuống còn 66 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Kết quả quý I/2023, BRC báo lãi ròng 4,3 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản BRC đạt 298 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu năm. Chủ yếu là tài sản ngắn hạn với 201 tỷ đồng, giảm hơn 3,6% so với đầu năm; hàng tồn kho ghi nhận 81 tỷ đồng và các khoản phải thu đạt 97 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Nợ phải của BRC giảm 16% xuống 83 tỷ đồng nợ phải trả. Chủ yếu là nợ ngắn hạn, trong đó nợ vay ngắn hạn để nhập nguyên liệu là 52,3 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với đầu năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/6, cổ phiếu BRC tăng 1,54% lên 13.200 đồng/cp.