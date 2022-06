Cao su Bến Thành (BRC) dự kiến chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 10%, lợi nhuận đạt 21 tỷ đồng

Năm 2022, Cao su Bến Thành đặt kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt sau thuế dự kiến đạt 27,1 tỷ đồng, bằng 99% so với thực hiện năm trước, cổ tức dự kiến chia 10%.

Công ty CP Cao su Bến Thành (HoSE: BRC) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022, dự kiến tổ chức vào ngày 28/6 tới đây.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của Cao su Bến Thành đều vượt so với kế hoạch và so với thực hiện năm 2020.

Cụ thể, doanh thu năm 2021 đạt 349,5 tỷ đồng đồng, thực hiện đạt 121% so với kế hoạch và tăng 120% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 27,26 tỷ đồng, thực hiện 101% kế hoạch và tăng 105% so với năm 2020.

Cao su Bến Thành chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12%, cao hơn so với kế hoạch (kế hoạch chia 10%).

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của BRC.

Năm 2022, Cao su Bến Thành đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 343,8 tỷ đồng, bằng 98% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt sau thuế dự kiến đạt 27,1 tỷ đồng, bằng 99% so với thực hiện năm trước. Năm nay, cổ tức dự kiến chia tỷ lệ 10%.

Về tình hình kinh doanh trong quý I/2022, Cao su Bến Thành ghi nhận doanh thu đạt 75,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 5% nên lợi nhuận gộp giảm 17% về 16,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng 50% lên 237,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng đạt 7,7 tỷ đồng giảm 24%, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 2,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ.

Thu nhập khác tăng mạnh lên 111,8 tỷ nhưng chi phí cũng tăng vọt lên 275,3 tỷ đồng khiến lợi nhuận khác âm 163,5 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2022, Cao su Bến Thành báo lãi 4,5 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 3/2022, tổng tài sản Cao Su Bến Thành đạt 288,7 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó khoản thu ngắn hạn đạt 88,6 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm; Hàng tồn kho đạt 76 tỷ đồng, giảm 4%; Nợ phải trả ngắn hạn giảm 27,4% về 72,6 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/6, cổ phiếu BRC đứng ở giá 13.850 đồng/cp (giảm 177% so với phiên liền kề).