Cao su Đồng Phú (DPR) chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền tỷ lệ 15%

Ngày 20/12 là ngày đăng ký cuối cùng Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 2021 tỷ lệ 15%, 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Năm 2021, Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) dự kiến tỷ lệ cổ tức tối thiểu 30% vốn điều lệ. Tỷ lệ cổ tức đã thực hiện của 2020 là 40% tiền mặt. Thời điểm thanh toán dự kiến trong quý I/2022.

Cao su Đồng Phú còn có kế hoạch phát hành tối đa 43,4 triệu cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển để thưởng cho cổ đông, tỷ lệ 1:1 (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi bán cổ phiếu quỹ và hoán đổi sáp nhập Công ty Cao su Đồng Phú – Đắk Nông).

Về tình hình kinh doanh, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 301 tỷ đồng, giảm 9,9% so với quý 3 năm ngoái. Tỷ lệ chi phí vốn giảm 9,2%, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 95,6 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ.

Phía công ty cho biết quý 3 vừa qua sản lượng tiêu thụ đạt hơn 4.863 tấn, giảm 630 tấn so với cùng kỳ. Tuy nhiên bình quân giá bán ra đạt 41.042.738 đồng/tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 76 tỷ đồng, giảm 3,2% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 69 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu Cao su Đồng Phú đạt 727 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 190 tỷ đồng, mới hoàn thành chưa đến một nửa so với chỉ tiêu lãi 420 tỷ đồng được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 161 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ. EPS đạt 3.338 đồng.

Về tài chính, tính đến cuối quý III/2021 Cao su Đồng Phú còn khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn tại ngân hàng với số dư 628 tỷ đồng, tăng 132 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Ngoài ra còn khoản tiền gửi kỳ hạn dài hạn số tiền 51 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2021 Cao su Đồng Phú còn 149 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 1.134 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, và 192 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Cũng liên quan đến Cao su Đồng Phú, mới đây doanh nghiệp thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý 194 ha vườn cây cao su năm 2021 với giá khởi điểm 49,16 tỷ đồng. Đây là vườn cây cao su được trồng từ 1989 đến 1996.