Cao su Phước Hòa (PHR) sắp chia cổ tức tổng tỷ lệ 45%

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR) vừa công bố thông tin về việc chia cổ tức cho cổ đông. Theo đó ngày 17/12/2021 tới đây công ty sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Thời gian thanh toán 15/6/2022.

Với hơn 135 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi khoảng 610 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng 2021 với tổng tỷ lệ 45% cho cổ đông. Sau đợt thanh toán sắp tới, công ty sẽ hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức năm 2020 và còn phải trả tối thiểu 15% cổ tức năm 2021.

Năm ngoái công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ còn 1.632 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại tăng đột biến lên khoảng 1.125 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 953 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Với kết quả đạt được, cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 45% (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). Đây là tỷ lệ chi trả cổ tức cao nhất kể từ khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán cách đây 12 năm. Công ty đã tạm ứng cổ tức 25% vào cuối năm ngoái.

Sang năm 2021, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ 2.129 tỷ đồng, giảm 4% so với năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 865 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2020. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm nay dự kiến tối thiểu 40%.

Trong quý III, các chi phí gia tăng song nhờ lợi nhuận gộp của Cao su Phước Hòa tăng hai lần cùng nguồn thu tài chính tăng 70% kéo theo lợi nhuận thuần gấp 2,4 lần cùng kỳ lên 68 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do hụt thu lợi nhuận khác nên PHR báo lãi sau thuế 64 tỷ đồng, giảm 54%.

Trước đó công ty cũng đã đặt ra kế hoạch quý III với doanh thu tăng trưởng nhưng lại sụt mạnh về mặt lợi nhuận, mục tiêu chỉ đạt 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Nguồn: Báo cáo Tài chính của PHR

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, công ty mẹ PHR đạt 872 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 60% so với cùng kỳ tuy nhiên LNST ghi nhận giảm mạnh tới 77% về còn 122 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm 2021, công ty mẹ PHR đã hoàn thành 41% mục tiêu doanh thu, song mới hoàn thành hơn 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/9/2021, quy mô tổng tài sản của công ty mẹ PHR đạt 3.417 tỷ đồng tăng 8% so với đầu năm, trong đó tài sản dài hạn chiếm khoảng 67%, ghi nhận 2.295 tỷ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp có gần 69 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tương ứng giảm 74% so với đầu năm, chủ yếu do việc bị âm 155 tỷ tiền từ hoạt động kinh doanh.

Trong quý III, khoản nợ đi vay ngắn hạn từ ngân hàng hơn 49 tỷ đồng tính đến ngày 30/6 đã được trả hết. Doanh nghiệp chỉ còn đi vay dài hạn khoảng 28 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nợ phải trả 717 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý 3/2021 công ty mẹ PHR không còn nợ vay tài chính ngắn hạn, trong khi vay dài hạn tại Shinhan Việt Nam có dư nợ gốc hơn 28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 266 tỷ đồng.