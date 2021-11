Cao su sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới, Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi nhờ điều đặc biệt này

Cao su thế giới có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới do nguồn cung đang giảm dần, vì thế xuất khẩu cao su của Việt Nam có thể tiếp tục được hưởng lợi về giá, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

Hộ cao su tiểu điền ở 3 xã Tân Hòa, Tân Lập và Tân Lợi được khai thác, kinh doanh mủ cao su trở lai. Ảnh: Trần Khánh

Trong 10 ngày giữa tháng 11/2021, giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á phục hồi sau khi giảm trong 10 ngày đầu tháng, cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 01/2022 ở mức 222,7 Yên/kg (tương đương 1,95 USD/kg), tăng 4,3% so với 10 ngày trước đó, nhưng vẫn giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: cf.market-info.jp

Giá cao su tại Nhật Bản tăng sau khi chính phủ nước này đưa ra gói chi tiêu gần nửa nghìn tỷ USD, nhằm giảm tổn thất từ đại dịch Covid-19 và giúp tăng trưởng kinh tế cùng với nhu cầu hàng hóa công nghiệp.

Tại sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su tự nhiên đã liên tục tăng từ ngày 10/11 đến 16/11, điều chỉnh giảm trong ngày 17 và 18/11, sau đó tiếp tục xu hướng tăng vào ngày 19/11. Ngày 19/11, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 01/2022 giao dịch ở mức 14.980 NDT/ tấn (tương đương 2,34 USD/tấn), tăng 7,1% so với 10 ngày trước đó và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: shfe.com.cn

Tại Thái Lan, giá cao su RSS 3 chào bán ở mức 60,3 Baht/kg (tương đương 1,83 USD/kg), tăng 2,6% so với 10 ngày trước đó, nhưng vẫn thấp hơn 7,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: thainr.com

Giá cao su hồi phục khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường đang tăng cao. Giới đầu tư kỳ vọng quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ được cải thiện sau cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Tuy nhiên, thị trường đang trong bối cảnh lo ngại bất ổn từ thị trường bất động sản của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế. Giá cao su cũng đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể chậm lại.

Nhận định về triển vọng cung cầu, theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), nguồn cung toàn cầu vẫn bị thắt chặt phần lớn do các trận mưa lũ bất thường, không theo mùa đã ảnh hưởng đến các vùng trồng cao su chính ở Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. Trong đó, Thái Lan và các vùng trồng cao su chính của Malaysia đã trải qua mùa mưa kéo dài do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina.

Mặt khác, việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 như mở lại biên giới quốc tế của một số quốc gia và nối lại các hoạt động kinh tế hơn đã góp phần đáng kể vào sự hồi sinh của ngành cao su.

Cao su của Việt Nam có thể tiếp tục được hưởng lợi về giá

Trong 10 ngày giữa tháng 11/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước ổn định. Giá mủ cao su tiểu điền được các doanh nghiệp thu mua dao động quanh mức 290-330 đồng/độ mủ. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 290-330 đồng/độ mủ.

Tại Bình Dương giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thu mua ở mức từ 328-330 đồng/độ mủ.

Hoạt động sản xuất cao su đang dần khôi phục, do đó xuất khẩu cao su đã có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, thiếu hụt lao động khai thác cao su và dịch bệnh bùng phát lại ở nhiều địa phương đang là những vấn đề nan giải với ngành cao su.



Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2021, xuất khẩu cao su đạt 204,66 nghìn tấn, trị giá 339,44 triệu USD, tăng 13,3% về lượng và tăng 13,5% về trị giá so với tháng 9/2021; so với tháng 10/2020 tăng 5,4% về lượng và tăng 25,9% về trị giá. Lũy kế 10 tháng năm 2021, xuất khẩu cao su đạt 1,49 triệu tấn, trị giá 2,49 tỷ USD, tăng 14,2% về lượng và tăng 47,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Về giá xuất khẩu, tháng 10/2021, giá cao su xuất khẩu bình quân ở mức 1.659 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 9/2021 và tăng 19,5% so với tháng 10/2020.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Xuất khẩu cao su trong thời gian qua tăng trưởng cao là do các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Canada tăng nhập khẩu cao su của Việt Nam.

Ngoài ra, nhờ đầu tư kỹ thuật chăm sóc cao su tốt hơn so với các nước, những năm qua, bệnh nấm lá không còn ảnh hưởng nhiều đến năng suất của cao su Việt Nam. Trong khi đó, có khoảng 0,6 triệu ha cao su trưởng thành ở các nước Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Srilanka, Ấn Độ, Trung Quốc… bị hư hại. Ngoài ra, mưa trái mùa cũng làm gián đoạn việc thu hoạch mủ ở Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ.

Vì những lý do trên dự báo, giai đoạn 2022-2024, cao su thế giới có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới do nguồn cung đang giảm dần, vì thế xuất khẩu cao su của Việt Nam có thể tiếp tục được hưởng lợi về giá.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2021. Tháng 10/2021, cao su Việt Nam sang Trung Quốc chiếm 70,8% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 144,9 nghìn tấn, trị giá 236,33 triệu USD, tăng 17,8% về lượng và tăng 18,6% về trị giá so với tháng 9/2021; so với tháng 10/2020 giảm 4,7% về lượng, nhưng tăng 11,8% về trị giá.

Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc ở mức 1.631 USD/tấn, tăng 0,7% so với tháng 9/2021 và tăng 17,3% so với tháng 10/2020. Lũy kế 10 tháng năm 2021, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc đạt 1,04 triệu tấn, trị giá 1,69 tỷ USD, tăng 3,5% về lượng và tăng 31,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 10/2021, lượng cao su xuất khẩu sang một số thị trường tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm 2020, trong đó đáng chú ý như: Ấn Độ tăng 179,5%; Hàn Quốc tăng 97,8%; Srilanka tăng 157,6%; Indonesia tăng 86,1%; Nga tăng 464,7%; Tây Ban Nha tăng 74,2%; Hoa Kỳ tăng 40,7%…

Để đảm bảo được chất lượng cao su, đại diện Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết, đang đẩy mạnh việc cấp nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/Việt Nam Rubber”. Đây là một trong những việc làm cần thiết bên cạnh việc nâng chất lượng trồng và chế biến cao su nhằm hướng đến xây dựng thương hiệu cho cao su Việt.