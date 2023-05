Cao su Tân Biên (RTB) lên mục tiêu lãi 144 tỷ đồng, cổ tức 7%

Theo tài liệu dự trình, năm 2023 Cao su Tân Biên đặt mục tiêu doanh thu gần 615 tỷ đồng, giảm 21%, lợi nhuận trước thuế dự kiến gần 144 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện năm 2022.

Công ty cổ phần Cao su Tân Biên (RTB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức ngày 23/6/2023 tại Tây Ninh.

Theo tài liệu dự trình, năm 2023 Cao su Tân Biên đặt mục tiêu doanh thu gần 615 tỷ đồng, giảm 21% so với thực hiện năm 2022, trong đó, doanh thu cao su khai thác, thu mua và hàng hóa cao su dự kiến đạt gần 474 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 143,8 tỷ đồng, tăng 4,3% so với thực hiện năm ngoái. Cổ tức 2023 dự kiến chia tỷ lệ 7%.

Về cổ tức năm 2022, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 là 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Dự kiến chia cổ tức cả năm 2022 là 16,5% (kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra là tối thiểu 5%).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của RTB

Năm 2023, Công ty dự kiến tổ chức khai thác 2.315 ha vườn cây cao su kinh doanh, phấn đấu đạt sản lượng 3.200 tấn, (trong đó sản lượng mủ Công ty tự khai thác 2.986 tấn, nhượng quyền khai thác 214 tấn), năng suất bình quân đạt 1,38 tấn/ha.

Tổ chức thu mua mủ cao su bên ngoài trên địa bàn, phấn đấu đạt và vượt mức 1.500 tấn. Chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật vườn cây KTCB với diện tích 2.609,17 ha và thực hiện tái canh vườn cây năm 2023 với diện tích 458,93 ha, phấn đấu tỷ lệ sống 100%.

Năm 2023, Công ty tập trung tái cơ cấu, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đầu tư ở Công ty con (2 dự án tại Campuchia) và các công ty liên doanh liên kết để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận.

Công ty cho biết, 2 dự án trồng cao su đầu tư tại Vương quốc Campuchia đã đưa vào khai thác được 12.957,91 ha/12.957,91 ha, đạt 100% tổng diện tích vườn cây; nhà máy chế biến mủ hoạt động có hiệu quả đảm bảo công suất chế biến mủ nguyên liệu tại 02 dự án và gia công cho các đơn vị khác trong vùng.

Trong năm 2022, Dự án 1 đã thực hiện thủ tục chuyển lợi nhuận năm 2021 về nước với số tiền 2.500.000 USD tương đương 58,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực về hoạt động sản xuất kinh doanh, 02 dự án còn gặp nhiều khó khăn như: Lực lượng lao động thường xuyên biến động, đặc biệt là lao động khai thác, việc thu tuyển lao động còn gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác và chế biến. Bên cạnh đó nạn trộm cắp mủ trên địa bàn Công ty mặc dù đã giảm nhiều hơn so với năm trước nhưng vẫn còn lác đác diễn ra. Mặt khác, do tình hình thị trường biến động về giá cả theo xu hướng giảm sâu nên tình hình tiêu thụ của Công ty trong năm 2022 chậm.

RTB cũng tiếp tục hỗ trợ Công ty cổ phần Cao su Tân Biên - KampngThom trong khâu tiêu thị cao su thành phẩm.

Trong quý I/2023, RTB ghi nhận doanh thu thuần đạt 171,8 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp kỳ này đạt 21,4 tỷ đồng, giảm 74,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập khác tăng gấp đôi lên 87,6 tỷ đồng. Kết quả, 3 tháng đầu năm RTB báo lãi sau thuế đạt 68,7 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính tới cuối tháng 3/2023, tổng tài sản RBT đạt 2.791,6 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 13,8% lên 214,6 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 16,6% lên 120,4 tỷ đồng; hàng tồn kho ghi nhận 239,8 tỷ đồng, tăng 6,8%; trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho 21,4 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 12,6% xuống 480,5 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn giảm 23% xuống 39,2 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm nhẹ xuống 248 tỷ đồng.