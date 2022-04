Cặp vợ chồng U70 an nhàn, rủng rỉnh tiền nhờ nuôi gà

Dù năm nay đã 68 tuổi, nhưng lão nông Phan Đủ ở thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng vẫn miệt mài bên trang trại chăn nuôi gà của gia đình. Nhờ mô hình chăn nuôi gà mà đôi vợ chồng xấp xỉ U70 có cuộc sống an nhàn, thu tiền “rủng rỉnh”.

Mạnh dạn vay vốn để nuôi gà

Ông Đoàn Ngọc Cẩm, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hòa Vang cho biết, những năm qua từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Việc được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời đã giúp cho nông dân mạnh dạn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, đã giúp cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện có cuộc sống ổn định, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu.

Được vốn tín dụng chính sách tiếp sức, ông Phan Đủ ở thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã xây dựng được trang trại chăn nuôi gà cho lãi hơn 120 triệu đồng/năm. Ảnh: T.H.

Điển hình như hộ ông Phan Đủ với mô hình chăn nuôi gà ở xã Hòa Phong, mô hình nuôi cá nước ngọt của hộ ông Đinh Ngọc Phương ở xã Hòa Khương…



Chúng tôi cùng cán bộ NHCSXH huyện Hòa Vang đến thăm trang trại chăn nuôi gà của ông Phan Đủ, được ông cho biết: Trước đây hai vợ chồng ông làm nghề lao động tư do, cuộc sống cứ thế trôi đi, khi con cái trưởng thành, tuổi lớn hai vợ chồng suy nghỉ không để cho các con phải nuôi lại mình, từ đó hai vợ chồng ông đã vay vốn của ngân hàng để phát triển kinh tế.

Đến nay, trang trại chăn nuôi gà của ông Đủ có diện tích 1.500m2, mỗi năm ông nuôi 2,5 lứa gà, mỗi lứa 3.000 con. Ảnh: T.H.

Ông Đủ nhớ lại, năm 2015 từ nguồn vốn vay và tích góp được hơn 100 triệu đồng, vợ chồng ông đã xây dựng trang trại chăn nuôi gà mía, ban đầu do vốn ít nên vợ chồng ông chỉ nuôi 2.000 con. Nhờ áp dụng chặt chẽ quy trình chăn nuôi, chăm sóc tốt nên đàn gà của gia đình ông lớn nhanh, ít rủi ro về dịch bệnh.

Lứa đầu tiên ông bán thu lãi hơn 20 triệu đồng, thấy mô hình chăn nuôi gà mía hiệu quả, ông lấy tiền lãi thu được mỗi lứa để tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô trang trại.

Đến nay, trang trại chăn nuôi gà của ông Đủ có diện tích 1.500m2, mỗi năm ông nuôi 2,5 lứa gà, mỗi lứa 3.000 con, xuất bán hơn 10 tấn gà thương phẩm/năm, với giá bán giao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg. Ngoài ra, ông còn nuôi thêm khoảng hơn 1.000 con vịt xiêm.



Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi gà ít dịch bệnh, ông Đủ cho biết, mô hình nuôi gà mía của ông là mô hình bán thả rong, vừa nhốt - vừa thả trong khu vườn nhà nên ít dịch bệnh, sức đề kháng khỏe hơn nhiều so với nuôi nhốt tập trung.

Vợ chồng ông Đủ chia sẻ về cách làm kinh tế với lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa Vang. Ảnh: T.H.

So với chăn nuôi thông thường thì nuôi gà bán thả rong không tốn nhiều công chăm sóc, chi phí ít hơn so với nuôi nhốt do gà tự kiếm thêm thức ăn ở ngoài, chính vì vậy thịt gà chắc ngọt và có giá trị kinh tế cao hơn.



Yếu tố quan trọng trong chăn nuôi là chọn con giống chất lượng tốt, tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh. Đồng thời, cần giữ chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, máng ăn, uống được vệ sinh, khử trùng thường xuyên để đảm bảo sức khỏe cho đàn gà.

Tiếp tục tiếp vốn cho các đối tượng chính sách

Theo ông Đủ, nhiều nông dân như ông ban đầu khởi nghiệp khó khăn nhất là nguồn vốn. Ông thấy NHCSXH có chính sách ưu đãi cho vay đối với các đối tượng chính sách như ông là rất hay, rất ý nghĩa, kịp thời đáp ứng được sự mong mỏi của người dân. Giúp họ có nguồn vốn để xây dựng các mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế, qua đó làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Mỗi năm sau khi trừ chi phí ông Đủ thu lãi hơn 120 triệu đồng. Ảnh: T.H.

Ông Đủ bộc bạch: Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay ông nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất lớn của chính quyền địa phương. Đặc biệt, là nguồn vốn NHCSXH huyện Hòa Vang đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho vợ chồng ông mạnh dạn xây dựng trang trại chăn nuôi.

"Với trang trại chăn nuôi gà mía và vịt xiêm như thế này, mỗi năm sau khi trừ chi phí tôi thu lãi hơn 120 triệu đồng, nhờ đó mà cuộc sống của vợ chồng tôi khá "rủng rỉnh", dù đã lớn tuổi nhưng không cần con cái chăm lo tiền bạc, vợ chồng tôi nếu còn sức khỏe thì vẫn sẽ cố gắng làm, dành dụm để dưỡng già...", ông đủ phấn khởi nói.



Ngoài nuôi gà mía, ông Đủ còn nuôi thêm vịt xiêm. Ảnh: T.H.

Được biết, trong những năm qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng cùng với huyện Hòa Vang thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.