Chính phủ chốt "các ông lớn" Viettel, PVN, EVN sẽ được hưởng cơ chế, chính sách riêng, đặc thù

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu xây dựng các nội dung Nghị định riêng về cơ chế tài chính, quản lý kinh doanh cho các doanh nghiệp đặc thù, trong đó có PVN, EVN và Viettel... cùng nhiều doanh nghiệp lớn có vốn Nhà nước khác. Đây được xem là bước đột phá, là chủ trương đúng đắn phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp hiện nay.

Cụ thể, tại Quyết định số 2136/QĐ-TTg của Thủ tướng sẽ xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật số 68/2025/QH15 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Nghị quyết xác định trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước và nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, xây dựng các nghị định rieeng cho các ngành, lĩnh vực. Trong đó, có Nghị định quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng Nghị định quy định một số nội dung về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Xây dựng nghị định quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Xây dựng Nghị định quy định cơ chế hoạt động và cơ chế quản lý tài chính đối với Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Các Nghị định trên phải trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2025.

Riêng đối với các doanh nghiệp đặc thù, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng 6 Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính.

Trong đó, có Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (trong đó có Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước);

Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với một số doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu (trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội – Viettel);

Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với một số doanh nghiệp do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu (gồm: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - PVN; Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam);

Nghị định quy định cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước đối với doanh nghiệp theo yêu cầu chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và trong tình huống cấp bách hoặc cần thiết.