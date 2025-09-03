Chính sách trong tháng 9 doanh nghiệp cần chú ý

1. Các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ từ ngày 01/9/2025

Chính phủ ban hành Nghị định 205/2025/NĐ-CP ngày 14/7/2025 sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2025.

Theo đó, Nghị định 205/2025/NĐ-CP sửa đổi khoản 4 Điều 3 Nghị định 111/2015/NĐ-CP về các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ là các hoạt động bao gồm:

- Xúc tiến thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước;

- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất;

- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;

- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu;

- Đầu tư các dự án sản xuất, gia công sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện các hoạt động phổ biến thông tin, truyền thông về công nghiệp hỗ trợ;

- Xây dựng các tiêu chuẩn, định mức, quy trình, hệ thống đánh giá, công nhận trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ;

- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển giải pháp nhà máy thông minh vào quy trình sản xuất, hệ thống quản trị sản xuất và quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực quản lý và sản xuất của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ;

- Hỗ trợ thử nghiệm, kiểm định, đo lường chất lượng, giám định và chứng nhận chất lượng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;

- Hỗ trợ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

2. Quy định về Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo từ ngày 15/9/2025

Chính phủ ban hành Nghị định 210/2025/NĐ-CP ngày 21/7/2025 sửa đổi Nghị định 38/2018/NĐ-CP hướng dẫn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2025.

Theo đó, Nghị định 210/2025/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 5 Nghị định 38/2018/NĐ-CP về Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo như sau:

- Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, có từ 2 đến tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.

- Tài sản góp vốn có thể bằng Đồng Việt Nam, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

- Danh mục hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo:

+ Đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Tổng mức đầu tư không quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi nhận đầu tư;

+ Đầu tư các công cụ đầu tư có thể chuyển đổi;

+ Đầu tư quyền mua cổ phần tại doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Giao dịch này không được chuyển nhượng cho các bên thứ ba.

- Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được sử dụng vốn nhàn rỗi từ vốn góp của các nhà đầu tư để gửi tiền có kỳ hạn hoặc mua chứng chỉ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật nhưng phải đảm bảo an toàn vốn. Công ty quản lý quỹ chỉ được gửi tiền và mua chứng chỉ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt.

- Toàn bộ số vốn góp và tài sản của các nhà đầu tư tại quỹ phải được hạch toán độc lập với nguồn vốn và tài sản của công ty thực hiện quản lý quỹ. Các nhà đầu tư góp vốn thành lập quỹ tự thỏa thuận về thẩm quyền quyết định danh mục hoạt động đầu tư và nội dung này phải được quy định tại Điều lệ quỹ và hợp đồng với công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có).

3. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2025/TT-BTC ngày 31/7/2025 bãi bỏ Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã, có hiệu lực từ ngày 18/9/2025.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.

4. Bãi bỏ toàn bộ 02 thông tư về tự vay, tự trả của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ từ ngày 05/9/2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2025/TT-BTC ngày 21/7/2025 bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tự vay, tự trả của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, có hiệu lực từ ngày 5/9/2025.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 2 thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sau đây:

- Thông tư 153/2014/TT-BTC ban hành Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

- Thông tư 09/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 153/2014/TT-BTC.

5. Bãi bỏ thủ tục thẩm định, chấp thuận chủ trương các khoản vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả dưới hình thức hợp đồng vay gắn với dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2536/QĐ-BTC ngày 22/7/2025 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2025.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định 2536/QĐ-BTC ngày 22/7/2025 là thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Cụ thể, bãi bỏ thủ tục thẩm định, chấp thuận chủ trương các khoản vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả dưới hình thức hợp đồng vay gắn với dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.