Chọn dầu ăn đúng chuẩn cho xu hướng “Ăn lành, sống xanh”

Kéo theo sự phát triển của nhịp sống hiện đại là những thay đổi về lối sống và tư duy của con người. Đặc biệt trong đời sống "bình thường mới" đang dần trở lại, xu hướng "ăn lành, sống xanh" ngày càng lên ngôi khi nhiều gia đình Việt đang nhìn nhận sức khoẻ là yếu tố vô cùng quan trọng.

Giải mã xu hướng "ăn lành, sống xanh" với nguyên liệu 100% tự nhiên

Xu hướng ăn uống "ăn lành, sống xanh" lên ngôi bằng việc xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh giúp bản thân và cả gia đình duy trì sức khỏe. Theo một báo cáo gần đây của Nielsen cho biết, 44% người được khảo sát cho biết sức khỏe là điều mà họ quan tâm hàng đầu. Theo đó, xu hướng "ăn xanh" bắt đầu từ việc lựa chọn thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, không chất bảo quản… để chúng ta "khoẻ từ những thứ chúng ta ăn vào".

Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng chọn những thực phẩm thuần tự nhiên

Xu hướng ăn sạch, lành mạnh lan tỏa kéo theo sự gia tăng nhu cầu về sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cũng theo báo cáo của Nielsen, một bộ phận lớn những người tiêu dùng Việt đã dần thay đổi và có nhu cầu cao hơn về chất lượng, độ tươi sạch của các loại thực phẩm, đặc biệt là nhu cầu chủ động mua sắm những sản phẩm an toàn cho sức khỏe cho đến việc dự trữ nguồn thức ăn thiết yếu tại nhà.



Bí quyết cho cuộc sống khỏe mạnh cùng bộ đôi Tường An Marvela – dầu ăn 100% nguyên liệu tự nhiên

Với xu hướng xây dựng lối sống khỏe mạnh qua những bữa ăn xanh - sạch - lành, chúng ta cần đảm bảo 3 yếu tố sau: duy trì chế độ ăn nhiều rau quả mỗi ngày và đảm bảo nguyên tắc cầu vồng (kết hợp nhiều loại trái cây, rau củ với nhiều màu sắc khác nhau) cũng như tăng cường protein và chất béo lành mạnh vào thực đơn ăn uống mỗi ngày.

Lối sống lành mạnh bắt đầu từ chính chế độ ăn lành

Hiểu rõ nhu cầu dinh dưỡng và xu hướng chọn những sản phẩm tự nhiên tốt cho sức khỏe, Tường An đã ra mắt dòng sản phẩm thế hệ mới Tường An Marvela, là sự kết hợp sáng tạo giữa khoa học, con người và 100% nguyên liệu dầu tự nhiên, đặc biệt an toàn cho sức khỏe với cam kết 3 KHÔNG: Không Cholesterol, Không Trans fat và Không chất bảo quản (Theo khuyến nghị của FDA). Tường An tự hào giới thiệu tới người tiêu dùng với hai lựa chọn lành mạnh cho sức khỏe gồm: Dầu đậu nành Tường An Marvela và Dầu ăn dinh dưỡng Tường An Marvela. Trong đó, dầu đậu nành Tường An Marvela từ 100% hạt đậu nành tự nhiên, rất giàu Omega 3-6-9 tốt cho tim mạch, thích hợp dành cho các món chiên, xào, áp chảo, trộn salad và làm nước sốt. Dầu ăn dinh dưỡng Tường An Marvela được tăng cường thêm vi chất dinh dưỡng, bổ sung Vitamin A, E tự nhiên tốt cho mắt và da, thích hợp với các món chiên rán, nướng, các món cần gia nhiệt ở nhiệt độ cao.



Bộ đôi sản phẩm thế hệ mới Tường An Marvela với nguyên liệu dầu 100% tự nhiên

Tùy theo nhu cầu nấu nướng mà việc chọn dầu ăn phù hợp sẽ giúp mỗi gia đình có thể chủ động kiểm soát, cân bằng lượng chất béo, năng lượng trong từng bữa ăn. Bộ đôi dầu ăn Tường An Marvela trở thành nguyên liệu không thể thiếu cho những bữa ăn xanh-sạch-lành, đồng hành cùng người tiêu dùng Việt hiện đại trong xu hướng ăn uống lành mạnh từ các nguyên liệu thuần tự nhiên, an toàn và tốt cho sức khỏe.



Tường An là công ty với các sản phẩm tự hào được công nhận là Thương hiệu Quốc gia, đã và đang phục vụ người tiêu dùng Việt Nam hơn 43 năm qua. Mỗi sản phẩm ra đời luôn xuất phát từ sự thấu hiểu hương vị Việt và lấy sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm. Tường An luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sử dụng và được công nhận từ các cơ quan chức năng bằng chính sự trân trọng, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Bộ đôi dầu ăn Dinh dưỡng và dầu Đậu nành Tường An Marvela với 100% nguyên liệu dầu tự nhiên, được chắt lọc những dưỡng chất quý giá từ thiên nhiên, mang lại bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe gia đình. Đặc biệt, hoàn toàn không chất bảo quản, không Cholesterol và không Trans fat (theo khuyến nghị của FDA). Tìm hiểu thông tin sản phẩm tại: https://www.tuongan.com.vn/san-pham/tuong-an-marvela-dau-an-dinh-duong.html