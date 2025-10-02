Chủ dự án và phường Trà Câu tỉnh Quảng Ngãi nói về 90.000m3 cát thừa sau nạo vét luồng cảng

Sáng 1/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc BQL các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết, phần việc thực hiện dự án nạo vét luồng cảng cửa biển Mỹ Á, phường Trà Câu của đơn vị đến thời điểm này đã làm xong.

Nhiều chục ngàn m3 cát thu sau xử lý nạo vét luồng cảng Mỹ Á đang nằm chờ xử lý.Ảnh: XC

Còn số cát thừa (khoảng 90.000m3) được thu hồi trong quá trình thực hiện nạo vét và đổ tại bãi thải nằm cạnh cửa biển, hiện là tài sản công của phường Trà Câu, nên việc xử lý thế nào là của chính quyền sở tại và cấp, ngành liên quan.

Đến thời điểm này, chính quyền phường Trà Câu chưa được cấp, ngành nào của tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm để xử lý số cát thừa sau nạo vét luồng cảng Mỹ Á. Ông Võ Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Trà Câu.

Còn ông Võ Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Trà Câu thông tin, tuy nằm trên địa bàn nhưng đến thời điểm này, UBND phường Trà Câu vẫn chưa được cấp, ngành nào của tỉnh, giao quyền cho địa phương để xử lý số cát thừa nêu trên, nên phường chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, trông nom chứ không thể xử lý được.

Giám đốc BQL các cảng cá Quảng Ngãi Nguyễn Đình Trung.Ảnh: CX

Hiện UBND phường Trà Câu đã có văn bản gửi cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi, để có hướng chỉ chỉ đạo giải quyết.

“Nếu được giao quyền xử lý, thì địa phương sẽ tiến hành tổ chức xử lý đấu giá bán số cát thừa này” - vị lãnh đạo chính quyền phường Trà Câu cho biết.

Cửa ra vào cảng cá Mỹ Á.Ảnh: XC

Được biết cảng Mỹ Á, phường Trà Câu là cảng cá loại II của Quảng Ngãi. Tuy nhiên từ nhiều năm qua, luồng lạch ra vào cảng bị bồi lấp nặng nên tàu thuyền của ngư dân và vùng lân cận, đặc biệt là số phương tiện có công suất lớn không thể ra vào được.

Số cát thừa được thu hồi trong quá trình thực hiện nạo vét và đổ tại bãi thải nằm cạnh cửa biển, hiện là tài sản công của phường Trà Câu, nên việc xử lý thế nào là của chính quyền sở tại và cấp, ngành liên quan của tỉnh. Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc BQL các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi.

Trước thực trạng trên, Sở NN&MT (trước là Sở NN&PTNT) tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư khoảng 3 tỷ đồng để triển khai dự án nạo vét thông luồng cảng Mỹ Á, với chiều dài 300 mét và chiều rộng đáy luồng 60 mét, cao độ đáy luồng nạo vét sâu 4 mét; thời gian thực hiện năm 2024 và 2025.

Số cát sau nạo vét luồng cảng Mỹ Á hiện vẫn tồn tại ngay tại khu vực cảng, chưa được xử lý gây lo ngại cho người dân địa phương.Ảnh: XC

Theo dự án trên (nạo vét thông luồng cảng Mỹ Á), trong quá trình triển khai thực hiện dự án, khối lượng nạo vét dôi dư dự kiến khoảng 90.000m3, sẽ được đổ thải trên khu vực diện tích khoảng 1,4ha, nằm ngay cạnh khu vực cửa biển này.